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【失眠問題】早醒也是失眠 清晨醒了便睡不着或身體發出健康警號

健康 15:32 2022/11/28

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早醒也是失眠的一種。

失眠是常見的都市病，不但影響日常生活，長遠還會影響健康。不單指難以入睡，睡眠時間不足，或是未能進入深層睡眠，也屬於失眠。

早醒容易被忽視，誤以為是早睡早起。其實早醒也是失眠的一種，清晨醒了便睡不着，可能是身體給你的警號。根據十二經絡養生時間，若凌晨一至三時醒來，可能是肝正在給你信息，要多留意情緒梳理，避免過度憤怒、憂愁和壓力。凌晨三至五時醒來，可能是肺部給你警號，肺陰不足，要注意養陰潤肺。

最新影片推介：

遇到失眠問題，可以用酸棗仁、柏子仁各10克，將材料洗淨放保溫杯加熱水焗15分鐘即可飲用。此茶有助養心安神，特別適合因虛煩而引起的失眠、易醒、早醒或多夢的人。

酸棗仁味甘帶酸，性平，歸心、肝、膽經，可養心安神、具斂汗功效。《本草綱目》記載︰「棗仁，熟用，療膽虛不得眠，煩渴虛汗之症；生用，療膽熱好眠。」特別適合因虛煩而引起的失眠、易醒或多夢的人。

柏子仁味甘，性平，歸心、脾、肝、膽經；有鎮靜作用，能養心安神，幫助提升睡眠質素。

茶療並非藥物只可作輔助，若有長期失眠問題，還是找中醫師及早根治，對症下藥。

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全文刊於《晴報》，原題為早醒也是失眠

撰文 : Charity 養生花茶達人

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