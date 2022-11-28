【上流寄生族】男子潛入頂樓煮飯睡覺　住足9個月屋主一家毫不知情

▲ 男子潛入頂樓生活9個月，屋主一家毫不知情。

電影《上流寄生族》講述貧困的一家四口以狡黠的手段鑽進上流人家，沒想到現實生活中，竟也有人偷偷寄生別人家。內地四川一名20多歲青年，潛入一幢4層高的住宅，每日趁屋主一家睡覺及外出時偷錢、出門購物，長住達9個月始遭揭發。

據內地媒體報道，事發於四川萬源一幢4層高的自建房，屋主一家主要在一、二樓生活，三樓是客房，四樓曾短暫出租，後來一直空置。然而，在2020年5月某日，屋主到頂樓陽台曬被時，竟在四樓撞見一名陌生男子，她嚇得馬上質問對方是誰。

這名年輕男子穿得很隨意，自稱是流浪漢，因見大門沒有關，就上來借住幾日。屋主報警方，罵了對方幾句就趕他走，沒有再追究。然而，數天後屋主又再重遇該男子，而且發現對方的鞋子是數月前孫仔被偷走的鞋，於是再次報警。

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頂樓長住9個月

警方調查發現，這名20多歲的朱姓男子，因偷竊而多次坐牢。而且案發時，朱男已在屋主頂樓寄生了長達9個月。當日朱男打算返回收拾自己的衣物和電腦，才被屋主發現。

朱男供稱，自己趁屋主一家睡著後翻櫃子、翻衣服，看看有沒有錢能偷，日間等屋主一家都出門後，會從大門出來，到鎮上購物。由於他已熟悉屋主一家的作息，因此還買了電飯煲、炒鍋、菜刀等生活用品，經常自己煮飯，如果不夠菜，就到樓下雪櫃偷，屋主一家仍毫不知情。

經過開庭審理，萬源市法院判決朱男盜竊罪成，判處2年5個月有期徒刑，罰款8000元人民幣；另非法侵入住宅罪判囚6個月，數罪併罰，最終執行2年9個月有期徒刑，及罰款8000元人民幣。

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責任編輯︰王明芳