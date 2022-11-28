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【超能使者】威仔神情大變爆發獸性　超能使者將迎來終極大戰

娛樂 15:28 2022/11/28

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《超能使者》

無綫55周年台慶劇《超能使者》將於本星期播放結局篇。上周劇情講到Q姨（唐詩詠飾）首度爆發「黑化異能」，並施展「暗黑挪移」將大奸角賀逸熹（陳國峰飾）消滅，旋即掀起網民重新「洗牌」再估Final Boss！

除了監製Jazz的三大「御用Boss」吳家樂、歐瑞偉及張國強繼續穩守「嫌疑榜」外，有網民根據劇情走向、片頭畫面及官方宣傳照推測出兩大「頭號可疑人物」唐詩詠及沈震軒！

有人認為Q姨二段爆Seed後會走火入魔，亦有人估計威仔（沈震軒飾）擁有「吸附物件」的異能、甚至會逐漸變奸：「係咪有咗超能力後變壞人」、「片頭沈震軒打自己人」。

【超能使者】Q姨「黑化異能」大爆發　林子善被伍樂怡摑30大巴

最新影片推介：陳山聰專訪

威仔「獸性大發」

本周結局篇「正邪大戰」進入白熱化階段，昨晚（27日）TVB在社交網釋出一條預告片，片中所見，上周為韋瑞琦（王君馨飾）擋刀而重傷昏迷的威仔終於甦醒。

一向乖巧孝順的他神情變得陰沉詭異，更疑似躲在暗黑的後巷對男途人（姚亦澧飾）「發功」，下一幕便見到威仔按實男途人的天靈蓋，後者恍如瞬間被「吸」起，此時威仔的手部亦發出紅光。

之後鏡頭一轉，滿身鮮血的威仔「獸性大發」，不單止雙眼紅筋盡現，還張開血盆大口發出野獸般的怒吼聲，狀甚恐怖。

最後，威仔與Q姨的「邪惡暴走」畫面快速穿插，莫非暗示二人有重大關聯？據知，威仔死過翻生後激發出強勁的超能力，更會失控連環殺人，可謂生人勿近。與此同時，威仔與黑幫頭目賀慶隆（歐瑞偉飾）亦暗藏不可告人的秘密，「使者」之間將步入自傷殘殺的局面。

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「超能使者」現異能後遺症

繼Q姨以「治癒奇能」吸收的傷病逐一於身上浮現後，其餘的「超能使者」也陸續出現異能後遺症。

今晨（11月28日）官方於社交網發布另一條全新預告片，當中擁有「刀槍不入」超能力的高勇（陳山聰飾）與Open姐（劉穎鏇飾）甜蜜撐枱腳之際，高勇忽然胸口劇痛至青筋暴現兼標冷汗，疑似後遺症發作，最後他更痛不欲生碌落地。

至於先後激發「停頓時間」和「時間倒流」超能力的阿鏈（陳展鵬飾），從官方發放的最新宣傳照中，見他猶如「斷頭式」彎曲身軀站在馬路中央，形態非常怪異。

據知，一班「使者」不但產生嚴重的後遺症，眾人的異能亦頻頻失靈，情況令人擔心。終極大戰一觸即發，面對「最強對手」的猛烈攻擊。

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監製爆料

對於展鵬、Tiffany和伍樂怡上周五（25日）於官方YouTube Channel直播時，劇透本周將有「超能使者」死。

監製Jazz受訪時笑道：「點只超能使者死，嚟緊幾集直頭死得人多添啦！之後異能仲會有驚人反轉，相信觀眾會睇得好肉緊。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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