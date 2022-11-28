  • 28°C
香港時間 : 20221128日 (週一) 13:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界盃2022】孫興慜上陣再戰加納　男神球星曾跟BLACKPINK成員傳緋聞

娛樂 12:35 2022/11/28

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

孫興慜戴黑眼罩上周世界盃出賽。（取自IG）

世界盃今年除日本隊成話題，南韓球員也是焦點所在。今晚（28號）9點南韓再度出戰，在H組對決加納，上次因臉部受傷戴黑眼罩的孫興慜確定歸隊，是否再以黑眼罩造型現身，成為球賽以外的重點。

現時南韓隊最具娛樂性的球員，相信是明星前鋒孫興慜莫屬，他在11月初於歐洲冠軍聯賽對決法甲馬賽隊，因撞傷臉部令到左眼附近呈骨裂，因此上星期在世界盃首戰烏拉圭，就以「蝙蝠俠」黑眼罩亮相，十分矚目，在今賽對戰非洲加納，且看能否得到入球佳績。

非常吸睛。（取自IG）

孫興慜在16歲已通過韓國足協優秀球員留學計畫，加入德國德甲漢堡的青年隊，並曾在德國受訓，亦曾得到荷蘭球壇之星范尼親自傳授經驗，讓他在足球生涯上獲益良多。

他在回國後，屢次在比賽上獲得上佳成績，更曾帶領韓國在2018年亞運男足奪金，成為球壇明星。他更是歐洲五大聯賽至今首位獲得金靴獎的亞洲球員。

孫興慜個人私生活也備受關注，且常跟娛樂圈女生鬧緋聞，包括2014年和女團Girl’s Day成員方珉雅，被拍到出街約會，而傳出戀情，不過雙方經理人都否認緋聞。

孫興慜是男神級球星。（取自IG）

最注目是他亦跟人氣女團Blackpink 的Jisoo傳過相戀，二人會戴同款手錶，又被指一同在機場返韓，當然二人都沒有正面回應事件，亦可見現時身價估計達7500萬歐元的孫興慜，是南韓國家隊的男神級球員。

最新影片：陳山聰訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【世界盃2022】美斯9歲已對太太一見鍾情　深情球王視妻兒比獎盃重要
12:06 2022/11/22
【世界盃2022】美斯9歲已對太太一見鍾情　深情球王視妻兒比獎盃重要
【世界盃2022】史上首人連續5届世界盃入波　C朗拿度煉成fit爆體態3大秘訣
13:17 2022/11/25
【世界盃2022】史上首人連續5届世界盃入波　C朗拿度煉成fit爆體態3大秘訣
【世界盃2022】天生侏儒症3年每晚打針　美斯不因身高自卑成「世紀球王」創紀錄
11:34 2022/11/27
【世界盃2022】天生侏儒症3年每晚打針　美斯不因身高自卑成「世紀球王」創紀錄

你可能感興趣

【世界盃2022】美斯9歲已對太太一見鍾情　深情球王視妻兒比獎盃重要
12:06 2022/11/22
【世界盃2022】美斯9歲已對太太一見鍾情　深情球王視妻兒比獎盃重要
【世界盃2022】史上首人連續5届世界盃入波　C朗拿度煉成fit爆體態3大秘訣
13:17 2022/11/25
【世界盃2022】史上首人連續5届世界盃入波　C朗拿度煉成fit爆體態3大秘訣
【世界盃2022】天生侏儒症3年每晚打針　美斯不因身高自卑成「世紀球王」創紀錄
11:34 2022/11/27
【世界盃2022】天生侏儒症3年每晚打針　美斯不因身高自卑成「世紀球王」創紀錄
世界盃 南韓 日本隊 歌手 娛樂人物職業 緋聞 加納

最高瀏覽

【英女王逝世】菲臘親王友人新書揭英女王非老死　真實死因由於一種病
18:34 2022/11/27
【英女王逝世】菲臘親王友人新書揭英女王非老死　真實死因由於一種病
【嘉玲逝世】姚武麟傷心送別愛妻　嘉玲長子黃栢文哽咽致詞
12:32 2022/11/27
【嘉玲逝世】姚武麟傷心送別愛妻　嘉玲長子黃栢文哽咽致詞
【世界盃2022】美斯9歲已對太太一見鍾情　深情球王視妻兒比獎盃重要
12:06 2022/11/22
【世界盃2022】美斯9歲已對太太一見鍾情　深情球王視妻兒比獎盃重要