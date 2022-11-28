【世界盃2022】孫興慜上陣再戰加納　男神球星曾跟BLACKPINK成員傳緋聞

▲ 孫興慜戴黑眼罩上周世界盃出賽。（取自IG）

世界盃今年除日本隊成話題，南韓球員也是焦點所在。今晚（28號）9點南韓再度出戰，在H組對決加納，上次因臉部受傷戴黑眼罩的孫興慜確定歸隊，是否再以黑眼罩造型現身，成為球賽以外的重點。

現時南韓隊最具娛樂性的球員，相信是明星前鋒孫興慜莫屬，他在11月初於歐洲冠軍聯賽對決法甲馬賽隊，因撞傷臉部令到左眼附近呈骨裂，因此上星期在世界盃首戰烏拉圭，就以「蝙蝠俠」黑眼罩亮相，十分矚目，在今賽對戰非洲加納，且看能否得到入球佳績。

▲ 非常吸睛。（取自IG）

孫興慜在16歲已通過韓國足協優秀球員留學計畫，加入德國德甲漢堡的青年隊，並曾在德國受訓，亦曾得到荷蘭球壇之星范尼親自傳授經驗，讓他在足球生涯上獲益良多。

他在回國後，屢次在比賽上獲得上佳成績，更曾帶領韓國在2018年亞運男足奪金，成為球壇明星。他更是歐洲五大聯賽至今首位獲得金靴獎的亞洲球員。

孫興慜個人私生活也備受關注，且常跟娛樂圈女生鬧緋聞，包括2014年和女團Girl’s Day成員方珉雅，被拍到出街約會，而傳出戀情，不過雙方經理人都否認緋聞。

▲ 孫興慜是男神級球星。（取自IG）

最注目是他亦跟人氣女團Blackpink 的Jisoo傳過相戀，二人會戴同款手錶，又被指一同在機場返韓，當然二人都沒有正面回應事件，亦可見現時身價估計達7500萬歐元的孫興慜，是南韓國家隊的男神級球員。

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