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【KO脂肪肝】食慾不振腹痛響警號　10種食物逆轉脂肪肝

保健美顏 11:29 2022/11/29

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

營養師分享10類食物逆轉脂肪肝。

脂肪肝漸見普遍，香港中文大學過去的調查更發現，本港有近四分一人患脂肪肝，估計相關病患人數約100萬人。台灣營養師程涵宇便指出，肝臟脂肪量超過30%，肝硬化風險便會大增。想逆轉脂肪肝，更要健康飲食、減重及運動互相配合。她又指出，要改善脂肪肝，市民可從飲食入手，並分享10大消除肝臟脂肪的食物。

最新影片:

程涵宇在其Facebook專頁指出，一般來說只要肝臟的含脂肪量超過5%就算是脂肪肝，常見症狀包括：上腹痛、食慾不振、疲勞、甚至肝臟附近有壓痛感。而當肝臟脂肪量超過30%，出現嚴重肝臟纖維化，肝硬化及風險更會大大增加。

跟脂肪肝說再見的食物: 

1.咖啡

  • 喝咖啡幫助降低肝指數，保護肝細胞的損害，降低脂肪肝風險

2.綠色蔬菜

  • 減少內臟脂肪及肝臟脂肪

3.水果

  • 水果攝取與脂肪肝無關！所以脂肪肝不需要不敢吃水果。在韓國的大規模研究中找了52,280 個受試者研究了4.2年，結論是吃比較多的蔬菜水果比較不容易有脂肪肝！所以水果可以吃但還是要記得適量喔！

4.豆類

  • 黃豆、鷹嘴豆等豆類低脂、含有豐富植化素同時含有抗性澱粉，有助於減重減脂，保護肝臟減少肝臟脂肪堆積！

5.魚

  • Omega-3魚油抗發炎減少肝臟發炎反應，減少肝臟脂肪堆積，增加體內好的膽固醇HＤL，降低三酸甘油酯。

6.燕麥

  • 全穀類、高纖的燕麥降低脂肪肝風險、降低三酸甘油酯。

7.堅果

  • 抗發炎抗氧化，降低脂肪肝機率。如果不知道從哪種堅果開始吃，研究發現核桃有用，記得一天3至4顆就好不要多，然後每天都要吃！

8.薑黃

  • 有助護肝，幫助降低肝指數

9.橄欖油

  • 不飽和脂肪酸多，飽和脂肪酸少，減少體脂肪。

10.大蒜

  • 研究發現多吃大蒜跟降低脂肪肝有關。

文章獲營養師程涵宇授權轉載，原文【見此】

營養師程涵宇

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責任編輯：羅嘉欣

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