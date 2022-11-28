【強制檢測】政府突擊檢查馬鞍山富寶花園9座　揪15人未強檢5人被罰1萬元

▲ 政府突擊檢查馬鞍山富寶花園9座，揪15人未強檢5人被罰1萬元。（資料圖片）

環境及生態局與環境保護署今日（28日）聯同沙田警區和衞生署在馬鞍山富寶花園9座進行執法行動，行動發現15人未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，其中5人被罰1萬元。

今日上午約八時起，政府派員於馬鞍山富寶花園9座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。

政府在是次行動共檢查了344名受檢人士。當中，15人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中5人發出了10,000元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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責任編輯：李榮忠