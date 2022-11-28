【移英生活】林子博一家搬獨立屋讚超值　見證17歲女學校表演感慨︰英國生活唔易

▲ 林子博近日見證女兒在學校的舞台表演感慨萬千。

前TVB娛樂新聞台主播林子博去年8月帶同一對子女移民英國，經歷過不少挫折，初初租住的公寓「甩皮甩骨」、找學校上的困難等，最近子博終於由公寓搬往兩層高獨立洋房，而現年17歲的大女林詠渝亦已融入校園，近日更參與學校一個舞台表演，子博觀看女兒表演時非常感慨。

最新影片推介︰

子博不時在社交平台及YouTube頻道分享移民英國的生活，他不時分享女兒詠渝在當地學跳舞的情況，近日更參與了學校的舞台表演，見她在台上與一同表演的同學相當合拍，充滿表演細胞，在台下支持女兒的林子博也相當感觸。

雖然呢一年適應英國生活唔容易，但今日去詠渝學校睇佢演出之後，見佢喺舞台上表演時流露出嘅快樂同自信！回想過去一年所面對嘅困難，真係乜都已經抵返晒！絕對值得！#你快樂就好 #向夢想進發

▲ 詠渝參與學校一個舞台表演。（IG圖片）

英國沒功課 掛念香港朋友

現年17歲的詠渝和13歲的卓楠近日在YouTube節目《子博在英國》分享在英一年後的感受，詠渝稱已適應英國的生活，認識到不少新朋友，也可以做自己喜歡的事，例如學跳舞和話劇，更與弟弟一起上功夫班；卓楠也表示自己在學校好開心，經常與新朋友聊天，大家都好玩得。在英國和香港讀書的最大分別是功課量，在英國很少功課，詠渝也能讀自己喜歡的話劇課。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

詠渝坦言有掛念香港，尤其是朋友、美食、海傍，「好掛念何東中學的朋友。」卓楠同樣掛念母校的舊同學，希望可以返香港與舊同學食飯。兩人都喜歡英國寧靜、空氣質素好及住屋空間大，終於可以各自擁有一間房，「以前我哋瞓碌架床，弟弟瞓下面，我瞓上面。」

▲ 子博在新居宴請好友。（IG圖片）

兩層大宅擁5房及大花園

子博早排神隱了4個月，他解釋是專心陪伴子女放暑假，加上租期將滿，於是忙於找尋新住所，最後選擇了空間感較大、距離曼徹斯特巿中心約半小時車程的近郊獨立屋。早前他推出影片介紹其新搬入的獨立屋內部，可見是兩層高獨立洋房連超大型花園，子博透露其「豪宅」租金並不高昂，甚至乎是「超值」。

他們的兩層獨立屋中，分別有5間房，包括3人各自的獨立房間、一間客房及一間雜物房，除了雜物房以外，全部睡房都在上層。另外上層還有一間書房，子博介紹書房時還特地拍下已故太太董燕君的照片，仍抱著思念之情。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

至於大屋門外至少有兩個車位，開門右轉就是闊落客廳，再往內走是面對大花園、採光優良的飯廳。而飯廳旁邊是非常四正的廚房，附有新款的電子煮食爐、洗碗機、焗爐及小型雪櫃，另外在相鄰的雜物房內，則有兩個高身雪櫃，絕對足夠一家三口存放糧食一星期。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

至於上層房間同樣採光優良，特別一提是上層的衛浴設備，廁所內設有浴缸，前方更有入牆式的小電視，可以一邊浸浴一邊看電影，浴缸上方更安裝了Rain Shower淋浴裝置，另外全屋亦已安裝暖氣，設備齊全。

最後子博介紹屋後的大花園，在飯廳往外走的平台上，放置了兩張太陽椅、一組戶外桌椅及燒烤爐，可以舉行燒烤派對，平台往下走更有一大片的草地，角落的小木屋用來放置雜物，旁邊的傘型架則可用作晾曬被鋪，新居的設備可謂一應俱全。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰林綺玲