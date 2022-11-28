【頑痰救星】確診康復仍咳嗽不止 透明或白痰卡喉嚨簡易茶療救星

▲ 中醫認為脾為生痰之源，肺為儲痰之器。

身邊很多朋友確診康復後仍然有咳嗽，頑痰幾個月依然揮之不去。痰是呼吸道的分泌，要通過咳嗽才能把痰排出體外，清痰才能止咳。

中醫認為脾為生痰之源，肺為儲痰之器。痰的產生源自於脾肺失衡，當受外邪入侵，脾未能發揮其化水濕的功能，體內濕氣過剩，水濕便會積聚體內，若碰上肺氣不足，肺部津液便會積聚成痰。

如經常有透明或白痰卡住，可以用一角老陳皮、半夏3克，沖洗後放入保溫杯，加熱水焗30分鐘即可飲用。此茶能祛寒溫肺、化痰止咳，對寒咳、白色清痰尤其有效。若伴隨有咳嗽症狀，可加入幾片薑，有助緩和乾咳。

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陳皮味辛、苦，性溫，歸脾、肺經，能健脾和胃，有助理氣調中、燥濕化痰、紓緩腹脹感覺。能溫化寒痰，且辛行苦洩能宣肺止咳。陳皮以成熟的新會柑皮最好。適逢每年11月也是新會柑的收成期，不少人會買已串好的新鮮柑皮來曬成陳皮備用。

半夏味辛，性溫，歸脾、胃、肺經，能燥濕化痰、降逆止嘔、消腫散結。

薑味辛，性溫，歸肺、脾、胃經，能溫肺止咳、發汗解表，可治脾胃虛寒或胃氣不和。

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全文刊於《晴報》，原題為頑痰救星