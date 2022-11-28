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【繩角】AK與林愷鈴合唱《我們的相差》　Ashley希望有機會嘗試做打女

娛樂 12:52 2022/11/28

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林愷鈴

今年剛於港大建築系畢業的林愷鈴（Ashley），參與《繩角》拍攝期間正值趕畢業論文時期。

林愷鈴拍劇同時要兼顧學業，所以未埋位時都要把握時間做功課：「我平時唔會嘅，但係呢排係final，唯有喺中間攝少少時間做功課！之前會覺得自己會兼顧到，但原來拍攝時間比想像中長，所以都要辛苦啲，不過好彩工作人員好專業、好幫忙，所以都輕鬆好多。」 

AK與林愷鈴。

AK形容林愷鈴為「小演員」

不過見Ashley放飯時仍要Zoom上堂，江𤒹生（AK）笑稱對方做「小演員」：「佢應該同《季前賽》啲小演員一齊交流下心得。因為聽講有好多小演員例如做姜濤細佬嗰個小演員都要一路拍劇一路上堂。」

AK更笑指感覺要與「小演員」拍感情戲份，即刻有種犯法的感覺：「我同佢尷尬嘅moment都已經過咗，因為拍之前完全唔認識大家嘅。點知一齊拍嘅第一個場口就係我要沖完涼冇著衫喺佢面前，嗰一日真係好尷尬！依家熟咗就好啲啦。」 

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Ashley則指和AK合作好開心，過程亦好好玩，更直言平時的角色都比較文靜，希望將來有機會嘗試「打女」角色：「見到佢地個個都操到好fit，真係好似boxer咁。好佩服大家咁辛苦操身型，真係好有毅力。」

此外，AK更會與首次推出廣東歌的Ashley合唱劇集片尾曲《我們的相差》。 

撰文 : TOPick柴犬出動

林愷鈴 江𤒹生 繩角 ViuTV 電視劇 Mirror

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