【就是青春】七師傅批洪韻騏愛情運差　直指「炎明熹勁敵」年過50才嫁得出

▲ 七師傅點出決賽五強名單。

HOY TV選秀節目《就是青春》於今晚（11月28日）起變陣改為逢星期一至五晚播出，當中14位參賽者將一連三個禮拜繼續舞台較量，賽程相當緊湊刺激，而「全民投票」亦於同日正式展開，觀眾可投選最喜愛的參賽者，票數將計入決賽總評分。

七師傅出馬指點迷津

《就是青春》節目組特意邀請熟諳風水命理的七仙羽（七師傅）為眾參賽者指點迷津。

七師傅繼續語出驚人，直批「炎明熹勁敵」洪韻騏（Wincy）及「翻版胡鴻鈞」林躍翰（John）的情路波折重重：「Wincy嘅老公運差，好大年紀先搵到老公，要50幾歲先有機會，專注事業發展；John最少離婚2次，行官運。」惹得兩人「O晒嘴」。

七師傅亦以玄學分析，點出決賽五強名單：康志維（Edmond）、梁樂童（Stephanie）、洪韻騏（Wincy）、林躍翰（John）及張鈊貽（Valc）。

▲ 七師傅指洪韻騏（右）老公運差。

劉睿曦令林欣彤落淚

今晚進入第三輪淘汰賽，節目邀得鄭融及林欣彤擔任「星級樂迷」點評參賽者的表演項目。參賽者於本輪需與自己隊員比拼，最低分的參賽者將跌入「敗者復活區」，面臨被淘汰的危機。

今晚及明晚（11月29日）兩集內，Team A的陳心余（Wuba）、劉睿曦（Felicity）、張鈊貽（Valc）及劉庭君（Midori）展開隊內對決，感情深厚的少女們在得知要互相競爭時都大叫不捨。

▲ 曾樂彤及Team A成員劉睿曦（右後）、劉庭君（左一）、陳心余（左二）、張鈊貽（右一）。

其中，Felicity更以歌寄情，演唱《Tomorrow》，希望以正面的歌詞將能量傳送比每一位參賽者：「即使已經被淘汰，我地都係一家人」，令本集「星級樂迷」林欣彤感動落淚。

此外，被視為大熱的Wincy跟隊員較量後，於節目中大喊，自言「無諗過咁低分」；前兩輪勻為淘汰賽邊緣的Wuba，今次以跳唱王心凌《愛你》出戰，表演後自言失準，再次成為隊內最低分，再次跌入淘汰邊緣。

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