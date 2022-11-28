【公主病】辭退工人準備移英太太公主病發 老公每日被粗口問候︰她生B後自覺偉大

▲ 港男表示，太太生B後經常覺得被虧欠。

移民係人生大事，最緊要諗清諗楚。有一名人夫於網上發文表示即將移居到英國，本應是開心事，但最近發生的事令他開始質疑移民的決定是否正確。

該名人夫用網名「Man Fa Lam」發貼，開首就表明還有100小時(不足5日)便坐飛機到英國，但同時也開始發現他老婆在多方面也不適合移居，令他非常懊惱。最近他剛辭退家中的傭人姐姐，老婆對於要做家務表示十分不滿，每天被她以粗口問候其家人，即使在小朋友面前或有其他人在場的時候，老婆也不會收斂。

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人夫慨嘆道，他老婆是個不懂感恩的人，除了覺得有工人姐姐幫手做家務是理所當然的事，在生小孩子方面也覺得他虧欠了她。她一直強調自己生小孩很偉大，因為是「往鬼門關走了一趟」。由於她的這種想法太根深蒂固，對於要「落手落腳」湊小朋友非常不滿， 每天下班回家也是承受她不少的惡言惡語。人夫曾經問過太太，

我問佢咁香港日日都有工業意外死人，啲工人又點？ 佢話係工人自己唔讀書去揀嗰啲工做…..

此番對話令他忍不住嘲諷自己地表示，

去到英國我都應該會做工廠工人或地盤工人。

人夫更補充說，他老婆平時不太願走路，但也不會坐交通工具，多以的士代步。而且她也很怕被蚊叮，他們和子女基本上沒有任何戶外活動。人夫問她擔不擔心英國也有蚊叮的問題，但由於她一位移英朋友說「英國無蚊的」，她便深信不疑。

人夫與網友的對話中強調自己是很愛小朋友的，所以為了下一代才選擇移民。但是他老婆長期覺得被虧欠的思想，令他覺得好痛苦，也開始思量她究竟適不適合移民。

此貼文引起近200個留言，有網友一針見血的提到一個重點，「Sorry， 純就呢篇睇，問題唔係兩個人適唔適合移民；根本問題係：兩個人適唔適合喺埋一齊。」﹑「唔係佢適唔適合移民 係依個老婆適唔適合你」;不過也有網友提出一些實際的移英建議希望幫助樓主，「1.識揸車就得，2.的確係無蚊 3.買吸塵拖地機械人同洗碗碟機好重要」﹑「去到千祈唔好買house， 住apartment啱你哋多啲， 如果唔係剪草都剪死你」。

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責任編輯︰王明芳