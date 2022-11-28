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【養生湯水】瘦豬肉煲秋葵可潤肺通腸 一類人士不宜多吃秋葵

健康 22:00 2022/11/28

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

秋葵是減肥除便秘救星。

疫情仍沒完沒了，最近又重上單日八千多宗，對於增強免疫力依然不可掉以輕心啊！於是，想起了幾個月前鄰居林太教我的提升免疫力湯水——瘦豬肉煲紅棗。

到肉店買瘦豬肉，櫃內分門別類的擺放了不同價格的品種，有些瘦中帶點肥，另一種是純粹的瘦，正在十五十六想着哪一款最適合之際，店員問我用途是炒的還是煲湯的？我說是煲湯的。他就指着純瘦的一款，示意此為最適合。我點頭，買了一大塊。他邊磅邊說，那是豬的大腿肉，然後又多加一句，這種天氣，瘦豬肉煲秋葵也是潤肺通腸湯水。我連忙多謝他教路。

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其實，也是第一次聽到原來秋葵也可以煲湯這個食譜。你也不妨試下，非常容易煮，口感也不錯。現在正是秋葵當造季節，它營養豐富，最突出的功效，當然是緩解便秘通腸胃、調節血壓、減肥，配以能滋陰潤燥、治產後血虛、腎虛體弱的瘦豬肉，卻又十分合拍，還可治燥咳呢！

但要注意一點，因秋葵含鉀量高，患有慢性腎病的人不宜多吃。

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