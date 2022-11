【娛圈喜事】陳凱琳鄭嘉穎再做父母　Grace懷第三胎：我們的家庭將更大

陳凱琳和鄭嘉穎雙雙宣布再做父母,即將組成五口之家。

陳凱琳和鄭嘉穎婚後育有兩名兒子Rafael和Yannick,如今將會再添一名新家庭成員。

公布懷孕

陳凱琳與鄭嘉穎於IG分享一段影片,片中二人親吻之餘,鄭嘉穎更輕撫陳凱琳的腹部,跟BB打招呼,Sweet到爆!

陳凱琳說:

The Most Precious Gift in the World 💝

Life may be unpredictable,

But it is undoubtedly full of beautiful blessings 🙏🏻

Which is why we are excited to share our joy and happiness with everyone today:

Our family is about to grow even bigger! 🥰❤️

Thank you in advance to all the well wishers and we can’t wait to meet the baby!🤰🏻☺️