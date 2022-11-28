【娛圈喜事】陳凱琳鄭嘉穎再做父母 Grace懷第三胎：我們的家庭將更大
陳凱琳和鄭嘉穎雙雙宣布再做父母，即將組成五口之家。
陳凱琳和鄭嘉穎婚後育有兩名兒子Rafael和Yannick，如今將會再添一名新家庭成員。
最新影片：陳山聰專訪
公布懷孕
陳凱琳與鄭嘉穎於IG分享一段影片，片中二人親吻之餘，鄭嘉穎更輕撫陳凱琳的腹部，跟BB打招呼，Sweet到爆！
陳凱琳說：
The Most Precious Gift in the World 💝
Life may be unpredictable,
But it is undoubtedly full of beautiful blessings 🙏🏻
Which is why we are excited to share our joy and happiness with everyone today:
Our family is about to grow even bigger! 🥰❤️
Thank you in advance to all the well wishers and we can’t wait to meet the baby!🤰🏻☺️
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五口之家
陳凱琳和鄭嘉穎於2018年在印尼峇里島舉行婚禮，同年11月宣布懷孕，並於2019年情人節誕下長子Rafael。陳凱琳於2020年再度宣布懷孕，並於7月誕下次子Yannick。
今天，陳凱琳和鄭嘉穎再跟大家分享好消息，準備迎接第五名家庭成員。
撰文 : TOPick柴犬出動