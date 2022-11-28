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【娛圈喜事】陳凱琳鄭嘉穎再做父母　Grace懷第三胎：我們的家庭將更大

娛樂 13:40 2022/11/28

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

恭喜陳凱琳和鄭嘉穎！

陳凱琳和鄭嘉穎雙雙宣布再做父母，即將組成五口之家。

陳凱琳和鄭嘉穎婚後育有兩名兒子Rafael和Yannick，如今將會再添一名新家庭成員。

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公布懷孕

陳凱琳與鄭嘉穎於IG分享一段影片，片中二人親吻之餘，鄭嘉穎更輕撫陳凱琳的腹部，跟BB打招呼，Sweet到爆！

陳凱琳說：

The Most Precious Gift in the World 💝
Life may be unpredictable,
But it is undoubtedly full of beautiful blessings 🙏🏻
Which is why we are excited to share our joy and happiness with everyone today: 
Our family is about to grow even bigger! 🥰❤️
Thank you in advance to all the well wishers and we can’t wait to meet the baby!🤰🏻☺️

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五口之家

陳凱琳和鄭嘉穎於2018年在印尼峇里島舉行婚禮，同年11月宣布懷孕，並於2019年情人節誕下長子Rafael。陳凱琳於2020年再度宣布懷孕，並於7月誕下次子Yannick。

今天，陳凱琳和鄭嘉穎再跟大家分享好消息，準備迎接第五名家庭成員。

撰文 : TOPick柴犬出動

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