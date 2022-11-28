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【美食速報】KIT KATxBEANS三款期間限定甜品　流心吐司+朱古力雪山+KITKAT窩夫

休閒消費 13:51 2022/11/28

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雀巢®KIT KAT® 聯乘 BEANS推三款「Have A Crunchy Moment」期間限定甜品。（圖片由餐廳提供）

這個11月，本地咖啡室BEANS聯乘雀巢®KITKAT®推出期間限定的「Have A Crunchy Moment」三款雀巢®KITKAT®甜品，包括Crunchy Mountain、KITKAT流心吐司及KITKAT窩夫。大家可於葵芳新都會廣場BEANS全新的庭園設計分店下享用，放鬆心情品嚐這份甜蜜滋味。

Crunchy Mountain（$42/件）外型像個朱古力雪山，內藏多種層次，口感豐富。當中包括：雀巢KITKAT 可可威化抹醬、雀巢KITKAT碎粒、朱古力海綿蛋糕、72%黑朱古力、Mascarpone忌廉。

雀巢®KITKAT®流心吐司（$78/份）的吐司外層，會烘至鬆脆，並舖滿KITKAT碎粒在表層，切開吐司內層會有流心醬及KITKAT可可威化抹醬，配上雪糕一起享用，味道口感豐富，最後還有KITKAT黑朱古力作點綴。

    點擊圖片放大
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雀巢®KITKAT®窩夫（$78/份）包括BEANS Waffe，有著牛油香味，「熱辣辣」上碟配上忌廉、蜜糖及雪糕，冷熱交融，層次豐富。配搭KITKAT朱古力元素，加入原條雀巢KITKAT黑朱古力、可可威化抺醬及碎粒，味道及層次更昇華。

BEANS葵芳新都會廣場新店

地址：葵芳興芳路223號新都會廣場1樓135號舖

營業時間：星期一至日11:00 – 16:00 (15:00為最後下單時間)；18:00 – 22:00 (21:15為最後下單時間)

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責任編緝：蕭雅文

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