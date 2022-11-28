  • 28°C
香港時間 : 20221128日 (週一) 14:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鄭伊健演唱會】舒淇錢嘉樂《古惑仔》合體　伊健尾場感觸：人與人要溝通

娛樂 13:44 2022/11/28

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

舒淇馮德倫、錢嘉樂湯盈盈和劉偉強捧場。

鄭伊健紅館舉行9場《HERE & NOW 演唱會2022》昨晚演出尾場，《古惑仔》電影系列合作無間的劉偉強導演、舒淇和錢嘉樂，分別攜眷捧場，舒淇與老公馮德倫更激罕同框亮相，令觀眾哄動。

而錢嘉樂無論快歌慢歌都十指緊扣老婆湯盈盈，甜蜜放閃。觀眾席還有鄭太蒙嘉慧、黎諾懿、梁釗峰與馮允謙等，黃淑蔓和雲浩影表演完亦到台下睇騷，還跟住又唱又跳。

在尾場升起三個火爐桶，伊健坦言：「我知好多人對呢個爐好多幻想，我就很簡簡單，只是諗到燒嘢食！但又會想到無論怎樣艱難，最重要有娛樂，能在戰爭期間可以BBQ，都是一份快樂。」

伊健感觸。

他指每次看到火光都感到希望亦會許願，對台下觀眾說：「每次我都會向火光許願，例如依家，我希望大家下一次睇演唱會，唔使再戴口罩，你們可以用幾秒時間去許個願，我相信大家都會願望成真。」

伊健在Encore環節繼續自肥計劃，穿上Roller鞋唱《陪你飛》和《你的我》，在舞台上風騷滿場「飛」，還上樓梯和落斜路，前後滾動非常流暢，全場掌聲。

完騷後，觀眾大叫Encore不願離場，伊健破例再次上台，還感觸剖白，有感港人近年不快樂，很少互動，隔閡越來越嚴重，令他非常難過，伊健突然停下來背向觀眾抹眼淚，平伏情緒後說：「我可以做咩？我係一個藝人，一係做戲一係唱歌，既然陳光榮作品可以打動大家，咁我就就開演唱會。我希望今晚之後大家會覺得，原來戴住口罩只係一個外殼，裏面無改變就得，人與人之間係需要溝通。」

伊健以輕快歌《可樂》為一連九場紅館演唱會，劃上完美句號。

最新影片：陳山聰訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【恩愛夫妻】鄭伊健蒙嘉慧靠貪玩維繫夫妻情　因一件事感動Yoyo付託終生
13:41 2022/10/12
【恩愛夫妻】鄭伊健蒙嘉慧靠貪玩維繫夫妻情　因一件事感動Yoyo付託終生
【鄭伊健演唱會】台上公開多謝ERROR　伊健睇四子節目學減壓
13:48 2022/11/24
【鄭伊健演唱會】台上公開多謝ERROR　伊健睇四子節目學減壓
【鄭伊健演唱會】變身唱日語版《幪面超人》 阿Sa劉偉強MIRROR興奮跳足全場
16:55 2022/11/26
【鄭伊健演唱會】變身唱日語版《幪面超人》 阿Sa劉偉強MIRROR興奮跳足全場

你可能感興趣

【恩愛夫妻】鄭伊健蒙嘉慧靠貪玩維繫夫妻情　因一件事感動Yoyo付託終生
13:41 2022/10/12
【恩愛夫妻】鄭伊健蒙嘉慧靠貪玩維繫夫妻情　因一件事感動Yoyo付託終生
【鄭伊健演唱會】台上公開多謝ERROR　伊健睇四子節目學減壓
13:48 2022/11/24
【鄭伊健演唱會】台上公開多謝ERROR　伊健睇四子節目學減壓
【鄭伊健演唱會】變身唱日語版《幪面超人》 阿Sa劉偉強MIRROR興奮跳足全場
16:55 2022/11/26
【鄭伊健演唱會】變身唱日語版《幪面超人》 阿Sa劉偉強MIRROR興奮跳足全場
鄭伊健 蒙嘉慧 雲浩影 歌手 舒淇 湯盈盈 錢嘉樂 黃淑蔓 馮德倫 演唱會

最高瀏覽

【英女王逝世】菲臘親王友人新書揭英女王非老死　真實死因由於一種病
18:34 2022/11/27
【英女王逝世】菲臘親王友人新書揭英女王非老死　真實死因由於一種病
【嘉玲逝世】姚武麟傷心送別愛妻　嘉玲長子黃栢文哽咽致詞
12:32 2022/11/27
【嘉玲逝世】姚武麟傷心送別愛妻　嘉玲長子黃栢文哽咽致詞
【回歸香港】蔡少芬一家回流香港　傳歷封城之苦決定離開上海
18:03 2022/11/27
【回歸香港】蔡少芬一家回流香港　傳歷封城之苦決定離開上海