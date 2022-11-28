【非法賭博】KOL涉透過社交媒體推廣非法賭博網站　警拘6女子當中有人報稱為藝員

▲ 新界南總區重案組第三隊總督察陳家瑩。（警方直播截圖）

警方今日（28日）表示於11月21至27日展開代號「戈壁亅及「風盾亅反非法賭博行動，行動中拘捕7名女子，年齡介乎20至30歲，報稱美容師、藝員及無業。

新界南總區重案組第三隊總督察陳家瑩指，警方早前發現有一批主流意見領袖俗稱Kol透過社交媒體推廣非法賭博網站。經深入調查後，警方鎖定其中7人身份，並於11月21日至27日期間展開代號「戈壁」及「風盾」的反非法賭博行動，突擊搜查全港多個處所。

行動中警方以「推廣或便利收受賭注」罪拘捕7名女子，年齡介乎20至30歲，報稱美容師、藝員及無業。行動中檢獲7部手提電話、一部平板電腦及一部手提電腦。警方於其中一名被捕人荃灣處所中檢獲67支含有尼古丁的電子煙，因此再以「管有第一部毒藥」拘捕有關被捕人。警方相信被捕人被不法分子利用其網上號召力於社交平台上推廣賭博，並以金錢利誘被捕人吸引其他人在網上落注賭博。

警方呼籲於世界盃期間市民不要以身試法參與非法賭博活動。警方指推廣或便利收受賭注，一經定罪可被判罰款500萬元及監禁7年。而根據2021年吸煙公眾衞生修訂條例，禁止任何進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，一經定罪可被判罰款5萬元及監禁6個月。

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記者：黃傑偉