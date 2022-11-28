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【ViuTV 2023節目發布會】MIRROR+ERROR齊介紹明年節目　Marf+Ivy So騷青春新勢力【多圖】

17:37 2022/11/28

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《ViuTV 2023節目發布會》

ViuTV日前（11月25日）於九龍灣國際展貿中心舉行《ViuTV 2023》節目發布會，出席藝人包括男團MIRROR、ERROR、P1X3L、COLLAR的邱彥筒（Marf）及蘇雅琳（Ivy So）、葛綽瑤（Yoyo）、許寶恆（Alice）、何洛瑤（Sica）等。

眾人在發布會期間在台上介紹ViuTV來年搞作或是勁歌熱舞，一舉手一投足都展現青春活力！

在一開場，葛綽瑤（Yoyo）、許寶恆（Alice）、鍾卓穎（Ash） 、何洛瑤（Sica）及楊安妮（Win Win）與舞蹈員以勁舞登場，跳唱以足球為主題的歌曲作開場表演。Yoyo、Sica來年各自有份參演劇集，Yoyo參演《那年盛夏我們綻放如花》、《極道俏郎君》，而Sica則有份參與劇集《和解在後》以及綜藝節目。

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COLLAR成員邱彥筒（Marf）及蘇雅琳（Ivy So）同樣是處女下海參與劇集，可見二人備受力捧。Marf主演《那年盛夏我們綻放如花》，而Ivy So則主演《和解在後》，予觀眾新鮮感。

二人在發布會當日打扮密實，但也流露出型格、少女味，令人看著也會「心心眼」。

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ERROR四子正在為劇集《極道俏郎君》開工，來年也有綜藝節目分別由193、保錡任主持，一眾404又要很繁忙了！四子現身《ViuTV 2023》節目發布會更有獻唱《愛情值日生》，炒熱現場氣氛。

同樣是《全民造星》系列出身的男團P1X3L帶來勁歌熱舞，歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）主演《那年盛夏我們綻放如花》，實行全方位發展。

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MIRROR以11子形式壓軸登場，帶來歌曲《Innerspace》，當然也不難發現《大誠實家》、《和解在後》、《打天下2》、《冰上火花》也有MIRROR成員的身影，其中AK分別擔正《打天下2》與《冰上火花》。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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