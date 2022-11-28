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【入稟追款】被指借款未還　太陽城周焯華及公司遭入稟追逾4.22億元

社會 14:19 2022/11/28

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被指借款未還，太陽城周焯華（右）及公司遭入稟追逾4.22億元。（資料圖片）

太陽城集團（01383）創辦人周焯華，日前遭1間公司入稟高等法院，指周及其相關公司借貸3億元未還，遂入稟要求清還本金3億元，以及利息逾1.22億元，共涉逾4.22億元，兼須支付利息及訟費。

原告CHAMPION TRADE GROUP LIMITED，答辯人STAR SOUL INVESTMNETS LIMITED及周焯華

入稟狀指，原告與首答辯公司於2021年7月30日簽訂協議，由AG Capital Limited、新鴻基結構融資有限公司及李成輝（譯音）作為借款人，次答辯人則作為擔保人，同意向答辯人公司借出3億元，並由次答辯人作為擔保人。答辯人須於2021年12月15日或之前歸還本金3億元，連同利息逾1,361萬元，惟答辯人未有歸還有關款項。

及至2022年5月13日，原告與借款人達成轉讓協議，借款人將有關3億元之權益及利息等轉讓予原告處理，有關轉讓並於同日通知兩名答辯人。原告曾多次要求答辯人歸還款項，並於11月22日透過律師去信要求清還款項不果，原告遂入稟要求兩名答辯人清還本金3億元，以及利息逾1.22億元，兼須支付利息及訟費。

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記者：林育慧

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