【文化藝術】譚盾「志蓮淨苑‧聽視界」演出12月開幕　免費入場明起開放預約

▲ 譚盾「志蓮淨苑‧聽視界」演出12月開幕。（政府新聞處）

康文署12月免費呈獻國際著名音樂家譚盾最新作品——「志蓮淨苑‧聽視界」，節目結合沉浸式實景演出、聲音花園、講座和示範及展覽等元素，將志蓮淨苑的建築群打造成如夢如鏡的場景，展現大自然、藝術與中華文化之美。

「志蓮淨苑‧聽視界」乃香港特別行政區成立25周年慶祝活動之一，並由香港賽馬會獨家贊助，是香港賽馬會撥款6.3億港元，支持香港特別行政區政府為慶祝香港特別行政區成立25周年而舉辦的多個項目之一。

「志蓮淨苑‧聽視界」的主要節目包括：

淨土‧蓮Immersive實景秀（香港首演）

譚盾將其作品《淨土‧蓮》以沉浸式實景呈現，透過夕陽時分的志蓮淨苑庭院與園林作為舞台，演出糅合建築與音樂、敦煌壁畫與元宇宙、實景電影與戲劇舞蹈元素，為觀眾帶來一趟洗滌心靈的體驗。



日期及時間：12月10日及11日（星期六及日）下午5時30分

地點：斧山公園蓮園

「建築與音樂」講演

譚盾將親自講解志蓮淨苑建築美學與敦煌壁畫的關係，並分享他過去創立水樂堂和研究敦煌音樂的經驗，配以即場樂器示範，帶領觀眾一同探索建築與音樂的關係。

日期及時間：12月4日（星期日）下午3時

地點：南蓮園池香海軒

「聲音花園」及「敦煌壁畫中的樂器復原」

南蓮園池將化身成聲音花園，播放5件來自敦煌壁畫172窟的古老樂器的飄逸之聲，與園內唐代木質結構建築群構成一道獨特聲音景觀。另外，南蓮園池的香海軒將展出5件古樂器的仿製品供市民參觀。

日期及時間：12月3日至11日（星期六至星期日）

地點： 「聲音花園」：南蓮園池 「敦煌壁畫中的樂器復原」：南蓮園池香海軒



國際著名作曲家及指揮家譚盾，為聯合國教科文組織全球親善大使，畢業於北京中央音樂學院，並獲得哥倫比亞大學音樂藝術博士學位。他多年來獲獎無數，2001年更憑《臥虎藏龍》電影配樂榮獲奧斯卡金像獎「最佳原創電影音樂獎」。譚盾一直致力創作具視聽元素的樂曲，跨越古典與現代、東方與西方等界限，探索實驗音樂的可能性。

上述節目均免費入場，其中淨土‧蓮Immersive實景秀及「建築與音樂」講演須以網上方式預先登記座位，有興趣人士請於明日（29日）上午10時起到節目網頁登記，座位有限，先到先得，額滿即止。查詢節目詳情致電2268 7325，或瀏覽上述網頁。

為符合《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及相關行政指令的規定，公眾人士在進入康文署轄下表演場地前必須利用手機／其他流動裝置掃描「安心出行」場所二維碼。根據《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）及相關行政指令的規定，所有進入康文署管理室內場所的人士，均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求。根據政府公布的最新「疫苗通行證」規定，被區分為「紅碼」或「黃碼」的人士將不得進入康文署轄下表演場地。

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記者：黃穎津