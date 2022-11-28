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【港區國安法】黎智英聘英大狀案料下午4時頒判辭　律師會：現階段不便評論

政治 15:17 2022/11/28

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律師會會長陳澤銘。（經濟日報資料圖片）

律政司反對黎智英就《港區國安法》案件聘請英國御用大律師，終審法院料下午4時就上訴許可許可申請頒布書面裁決。律師會會長陳澤銘今日出席活動後表示，現階段不便評論案件，但強調尊重法庭就每一宗案件的判決。

陳澤銘表示：「因為案件已進入法律程序，而判決仍未出（頒布），所以現在這個時候，香港律師會是不方便表達立場的。」

他續說：「但我可以重申一句，香港的律師其實是法院的人員，所以我們是非常尊重法庭每一個判決，而香港的司法獨立——我經常說——是香港成功的基石，所以我對香港的法院很有信心。」

陳澤銘又指，《港區國安法》是比較新的法例，實施只有兩年，當中附則第62條列明，《港區國安法》具凌駕性，若本地法律與《港區國安法》不一致，則以《港區國安法》規定為準，而最終解釋權在人大常委會。

不過，若最終要透過釋法解決，應由終院行使釋法權，抑或由特區政府提出，對本港法治的傷害較小？陳澤銘則稱，本港過去已有5次釋法，分別由本港法院提請、中央主動提出或特區政府提出，重申他對香港的法院有信心。

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責任編輯：胡偉明

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