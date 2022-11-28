【工作表現】調查指98%僱主滿意學士學位畢業生　整體工作分數歷年最高

▲ 調查指98%僱主滿意學士學位畢業生，整體工作分數歷年最高。（資料圖片）

教育局委託一項問卷調查今日（28日）發表報告結果，調查顯示大部分僱主滿意本地畢業生的工作表現，有98%的受訪僱主滿意學士學位畢業生的工作表現，其中約78%的僱主更表示頗滿意或非常滿意。

今次調查2021年第4季至2022年第2季以問卷形式進行，對象為相關畢業生的僱主，包括私人和公營機構。調查收回超過1,200間公司、機構及政府政策局和部門逾1,500份有效問卷，涵蓋超過1,400名本地學士學位畢業生和近170名本地副學位畢業生。

調查範圍涵蓋2019年經本地評審公帑資助及自資學士學位及副學位課程的畢業生，問卷主要收集僱主對畢業生在9個範疇表現的意見，分別為語文能力（中文及英文）、數字運用能力、資訊科技知識、分析及解決問題能力、工作態度、人際技巧、管理技巧、工作所需的專業知識，以及時事知識和自學能力。調查結果顯示，僱主認為在這九個範疇中，工作態度最為重要。

整體而言，約98%的受訪僱主滿意學士學位畢業生的工作表現，其中約78%的僱主更表示頗滿意或非常滿意。另外，約97%的受訪僱主滿意副學位畢業生的工作表現，其中約68%的僱主更表示頗滿意或非常滿意。

2019年學士學位畢業生表現較理想的範疇依次為工作態度、資訊科技知識、語文能力及人際技巧。他們在所有9個主要範疇的表現評分，在5分制評核制度中均取得3.50分以上，表示他們的表現較「一般達到僱主的標準要求」為佳；而畢業生的整體工作表現則獲得3.74分，表示他們已達到甚至偶或高於僱主要求的標準，這分數亦是歷年調查中最高。

2019年副學位畢業生的整體工作表現取得3.55分，同樣是各輪調查中的最高得分。他們在9個主要範疇均取得高於3.01分的表現評分，反映他們的表現較「一般達到僱主的標準要求」為佳。副學位畢業生表現較理想的範疇依次為工作態度、資訊科技知識、人際技巧及工作所需的專業知識。

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責任編輯：李榮忠