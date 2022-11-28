【內地升學】內地高等教育展周六起網上舉行　132所內地高校設虛擬展覽攤位

▲ 內地高等教育展周六起網上舉行。（資料圖片）

由國家教育部和教育局聯合舉辦的2023／24學年內地高等教育展將於12月3至9日透過網上平台舉行，為有意赴內地升學的學生和家長介紹該學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃的各項安排及相關升學資訊。

132所參與文憑試收生計劃的內地高等院校將會在網上平台設置虛擬展覽攤位，介紹其院校及學科資訊、收生要求、名額及學習費用等。國家教育部的代表亦會透過網上直播，講解計劃的收生程序及安排。

網上博覽設有多場分享會，包括由内地院校代表介紹各個課程的特色、内地畢業的香港學生分享升學經歷，以及由不同嘉賓提供就業前景的分析等。分享會將於12月3和4日（星期六、日）上午10時至下午5時30分於網上博覽的平台作直播，及後亦可在網上重溫。

此外，教育局聯同中國教育交流（香港）中心和學友社合作編印《內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃指南》，提供有關文憑試收生計劃及內地升學的全面資訊。指南將於2023年1月透過學校派送予全港中六學生，電子版亦會於稍後上載至教育局網頁。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津