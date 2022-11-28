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顧定軒現身商場演繹新歌《教我》　Zeno：滿足晒3個願望

娛樂 16:44 2022/11/28

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

顧定軒（Zeno）於2022年推出的最後一首歌《教我》，Zeno的新歌《教我》MV日前在旺角商場首播，2022最後一首歌，今日於旺角商場首播其MV, 除現場演繹《教我》新歌之外，仲唱埋都由Zeno 自己作曲的尼斯同XY，現場氣氛熱烈，粉絲顧定班底早兩小時已到達排隊霸定靚位為咗近距離見偶像一面。

Zeno表示：「今次第一次以歌手身份向商場唱歌，仲要一次過唱晒自己作嘅3首尼斯、XY、教我，好多謝今次商場邀請咗我嚟做第3首歌嘅MV首播，令到我有機會同我嘅顧定班底咁近距離接觸，真心好開心。」

他續指：「同時可以張我嘅音樂帶畀今日嚟睇嘅新朋友，滿足晒3個願望。我會好好記住今日，記住大家對我嘅愛，希望好似我首新歌一樣我可以比到力量你哋。」

今年年頭，Zeno推出第一首派台歌《尼斯》正式宣佈加入2022年樂壇新人，期間亦有做part-time支持自己做音樂，亦曾承認因為做咗音樂之後而少咗拍攝機會，坦言其實做演員做音樂都係想比大家見多啲唔同佢唔同嘅面向。

最新影片：陳山聰專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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