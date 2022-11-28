【港區國安法】梁美芬：若人大常委會認為有深遠影響會行使釋法權　港人應以平常心看待

▲ 基本法委員會委員梁美芬。（趙居逸攝）

律政司反對黎智英國安法案件聘請英國御用大律師，終審法院將就律政司上訴許可申請頒布書面裁決。基本法委員會委員梁美芬認為，若全國人大常委會認為事件對日後有深遠影響，會行使法律解釋權，但認為港人應以平常心看待事件。

梁美芬今日表示：「我不會猜測進行中的案件，我只能夠跟大家說，就是在過往（經驗）來說，全國人大常委會行使解釋權的時候，通常它是認為事件對日後有深遠的影響。有時他們表達了不同意見，又不一定會釋法的。」

她指出，《港區國安法》並非一般的香港法例，而是比較新的全國性法律，一些權威人士有不同討論很正常，亦並非針對案件或個人，而是討論法理上問題。她表示，不認為對方是在施壓，形容這是比較合理的交流方式。

梁美芬又說：「對於一條全國性法律，其實在香港法院和全國人大常委會，可能在某一些情況下在意見分歧，（此情況）在過去25年都出現過很多次，因為大家（香港）可能用普通法詮釋，與中國法律的詮釋是有分別。」

她續指：「現時大家都可以等一等，目前大家對一條法律的立法原意可能（有）不同看法，又或者結果是殊途同歸，我們是——以往有爭議過的案件，都會出現這些結果，我覺得大家可以平常心去看待這件事。」

她強調，如果《港區國安法》不清晰，就需要人大常委會解釋，但認為即使由人大釋法，亦是法治的一部分，不應以政治角度看待。

若最終要由人大常委會釋法，最快何時召開會議，或是否需要加會處理？梁美芬回應指，過往香港5次人大釋法，甚麽情況都曾經出現，有些在案件之前發生，有些在案件之後發生，亦有些則在無案件情況下，都可以可行使解釋權，例如政改。

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責任編輯：胡偉明