【集結上訴】黎智英李柱銘共7人涉8.18非法集結上訴　各上訴人均不同意是組織者

▲ 智英李柱銘共7人涉8.18非法集結上訴，各上訴人均不同意是組織者。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英及前職工盟秘書長主席李卓人等共7人，涉組織及參與2019年8.18於維園的未經批准集結被定罪，黎、李被判監12個月，前立法會議員梁國雄及何秀蘭分別被判監18及8個月，其餘被告資深大律師李柱銘、大律師吳靄儀、律師何俊仁獲判緩刑。7人今（28日）分別就定罪及刑期提出上訴。上訴庭表示關注控罪中組織者之元素及各上訴人之角色，各上訴人均表示並非組織者。

7名上訴人為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘，控罪指7人於2019年8月18日分別組織及明知而參與一個違規《公安條例》下進行的公眾遊行。

▲ 何俊仁今亦到庭應訊。（林育慧攝）

案件經審訊後7人均被裁定罪成，黎及李被判囚12個月、梁及何秀蘭分別被判監18及8個月，4人均就定罪及刑期提出上訴。吳及何俊仁被判監12個月，李柱銘被判監11個月，3人均獲判緩刑2年。

上訴庭指出，已閱讀所有陳詞，當中涉及共28個上訴理據，部分理據重複，要求雙方集中上訴庭關注的事項。上訴庭要求雙方就組織之元素作陳詞，以及各上訴人於案中組織之角色。

黎智英一方指出，法官裁定黎蓄意及計劃組織遊行，並非只想分散人羣。黎一方指，各上訴人當時只參與流水式集會，並非組織者，而控方並沒有就串謀及有計劃作出指控，而黎亦於過程中沒有說話，一直保持沉默。

李卓人及何秀蘭一方亦否認曾參與設計遊行路綫。吳靄儀一方指出，「組織」從字典詮釋為安排一些事情發生，而吳於當天遊行開始20分鐘後才到達銅鑼灣，肯定不是組織者，質疑原審法官作出之推論。其餘上訴人梁國雄、何俊仁及李柱銘亦否認是組織者。

控方回應則指出，上訴人稱當時只想分散人羣，控方並不接納說法，指上訴人一同舉辦遊行。當時若沒有人帶領，人羣便可於不同港鐵站散去。惟部分上訴人當時叫口號及回應口號，公眾遊行已出現，並指部分上訴人早已到達維園，若非組織者，為何提早到場。

控方於庭上播放當時部分遊行片段，顯示黎及李站在前方，手持橫額，明顯是組織者，以及作領導角色。控方指黎手持橫額，其間做出手勢，似向遊行人士指示方向，控方認為已有足夠證據支持各上訴人為組織者之說法。

▲ 何秀蘭今到庭旁聽。（林育慧攝）

上訴庭押後聆訊至明天（29日），處理另一控罪及憲法議題。

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記者：林育慧