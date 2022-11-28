【國民質素】日本球迷主動執拾垃圾 資深空姐：日本人永遠都是A+乘客

▲ 在飛機上，日本人永遠都是A+乘客。

世界盃決賽，日本力挫德國固然令人眼前一亮，但日本球迷在當地國際球場的人民質素，較足球賽果更令人吃驚及深受感動。

先說團隊精神。日本人的團隊精神世界著名，雖然日本隊於該場賽事一直處於劣勢，但日本球迷一直熱烈吶喊，同心激勵國家隊士氣。這股上下一心、同仇敵愾的氣勢，最後令日本隊反敗為勝。

賽事結束後，日本球迷主動執拾垃圾，不僅清理自己的垃圾，更走到前後幾排座位執拾垃圾。

請留意，那個並不是日本人的球場，那些並不是日本人留下的垃圾，那些留下垃圾的人並不是日本人的同胞。

這一群到訪他國的日本旅客，不僅履行個人基本責任，更把國家的人民質素呈現在國際舞台，令國家發光發亮。

人民質素是甚麼呢？是個人修養、是家庭教育、是國家標準，更是民族道德。

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舉一實例。在飛機上，日本人永遠都是A+乘客，他們安靜、有禮、守規、合作。他們使用洗手間後，會以抹手紙把洗手盆附近位置抹乾，會擦乾地面，會沖廁，也會檢查和清潔座廁，不會留下中人作嘔的穢物。他們用餐後，會收拾好餐具，整齊擺放，再以一張餐巾蓋在餐盤上，才雙手向空姐遞上，更不忘點頭微笑送上道謝。

看到他國人民質素可取之處，我們當然想提升自家的人民質素。

國要富強，因為人民都想過好日子；但國要壯健穩固，就必須重視家庭教育和社會道德標準，不能放鬆法制。

有民主大國將盜竊和搶劫等刑罰減輕、無罪化，結果縱容罪行，淡化犯罪的後果，國衰不遠了。

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