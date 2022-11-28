【零排放交通】城巴首推電能巴士線行走啟德發展區　周四啟航$6.4坐全程

▲ 城巴首推電能巴士線行走啟德發展區，周四啟航$6.4坐全程。（城巴提供）

城巴宣布開辦首條全線以電池電能巴士營運的22X號線行走啟德發展區，並啟用市區首批電能巴士充電站。

首條全電能巴士線22X號線將於12月1日啟航，以循環線模式全日特快往來承裕里維港1號及港鐵啟德站，而全線均以單層電能巴士行走，為通勤者及啟德的居民提供寧靜、舒適及路邊零排放的旅程。

除開辦新路線外，首批位於啟德郵輪碼頭、香港站及中環渡輪碼頭巴士總站內的市區巴士充電站亦已啟用，以支援電能巴士的營運及作進一步試驗。中途充電站為重要的基礎設施，對電能巴士能達至所需的續航力相當重要，預期電能巴士行畢22X號線6個循環車程後，於巴士站充電1.5小時，便能應付該線的全日營運。

▲ 22X號線將於12月1日啟航，以循環線模式全日往來承裕里維港1號及港鐵啟德站，中途不停站。(城巴提供)

城巴22X號線於承裕里維港1號外開出後，不停站往來沐安街港鐵啟德站，為跑道區一帶的居民提供全日特快巴士服務。服務時間為每日上午6時10分至下午11時10分，每30分鐘開出一個班次。全程收費為港幣6.4元。城巴亦計畫於啟德D3路（都會公園段）開通後，加密22X號線的班次。

城巴行政總裁譚利民表示，城巴開辦香港首條全電能巴士線，展示公共巴士是零排放公共交通系統中具成本效益的可行方案，其建造成本較大型鐵路基建項目如單軌鐵路為低。透過這條新路線，展示公共巴士系統的無限可能性。

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責任編輯：陳麗娜