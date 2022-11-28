【迷魂刺頸】涉迷暈前度男友兼用刀刺頸　女護士認傷人還押候判

▲ 涉迷暈前度男友兼用刀刺頸，女護士認傷人還押候判。（資料圖片）

28歲女護士涉藉故到前男友家中取回個人物品，其間邀前度喝下混和安眠藥的自家製檸檬茶，在前度迷迷糊糊時用生果刀刺傷對方的頸，之後再自插腹部。女護士今（28日）於區域法院承認1項蓄意傷人罪，求情稱當日看見前度銀包內有1張與女同事的合照，終一時衝動犯案。法官押後判刑至12月9日，為還押被告索取精神及心理報告。

被告區淑琳（28歲，診所護士），承認於2021年3月11日，在觀塘協和街某單位內，意圖使歐姓事主身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

辯方求情指，被告患有嚴重抑鬱，曾嘗試自殺，獲建議繼續接受治療。被告與事主結識7年，一度談婚論嫁，但因婚禮和價值觀等問題分手。代表律師指，被告並無預謀，一時衝動才犯案，被告亦因自插腹部而失血1公升。

暫委法官周燕珠質疑，被告自製檸檬茶，而她身為護士應知道刺傷頸部有致命性。辯方解釋被告當時無意中發現事主有新銀包，打開發現她與女同事的合照，一時衝動才犯案。

法官強調暴力不可解決問題，下令將被告還押至12月9日，其間索取精神及心理報告。

案情指，被告與事主前男友曾經同居，案發當日被告上事主家中取回個人物品。被告到達後將1枝自製檸檬茶給事主喝，事主飲後感到頭暈及嘔吐，之後坐在椅上休息。

休息期間，事主突然感到左邊頸劇痛，轉頭看見被告手持生果刀站在他身旁。事主立即推開被告，按住血流如注的傷口。事主亦怕再被刺傷，故捉住被告的手以防她再出手，刀子在糾纏間跌在地上。

被告之後企圖頭撞電腦枱，但被事主阻止。事主後來趁機報警，發現被告躺在門前，腹部不停流血，身旁有把刀。

事主送院被驗出頸及手指有裂傷，被告則在醫院被捕。涉案檸檬茶經化驗後，被發現含有安眠藥成分唑吡呾。

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記者：陳曉欣