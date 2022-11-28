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【港區國安法】黎智英獲批聘英大狀抗辯　律政司申終院上訴許可被拒

社會 16:15 2022/11/28

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黎智英獲批聘英大狀抗辯，律政司申終院上訴許可被拒。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間公司，涉串謀勾結外國危害國家安全等罪，案件將於12月1日開審。黎早前申請英國御用大律師Tim Owen來港替其辯護獲批，律政司就決定提出上訴被駁回，早前向終審法院將申請上訴許可。法官今（28日）頒下判詞，拒絕申請。

黎智英（74歲）早前透過書面申請英國御用大律師Tim Owen來港，處理即將於12月1日開審之案件獲批。律政司就決定提出上訴被駁回後，再向上訴庭申請上訴許可至終審法院亦被拒，於上周五（25日）直接向終院申請上訴許可。

律政司一方早前於庭上指，相關議題深切影響未來的國安法案件，終院需及早訂下指引，以符合公眾利益。此外，各國的國安法均涉及其國家利益，故此均有所不同。

律政司一方續指，《港區國安法》有其獨特性，涉及中國憲法及香港《基本法》，律政司一方認為，Tim Owen 對《港區國安法》仍缺乏專業知識，難以就議題作出貢獻。

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記者：梁錦麟

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