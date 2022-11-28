【樂壇天后】麥當娜再版30年前經典三級寫真《SEX》　限量800本娜姐簽名本將慈善拍賣

▲ Madonna聯同Saint Laurent重新發行《SEX》寫真集。

雖然樂壇天后Madonna已經來到64歲，但仍然不減其魅力，剛剛串流平台Spotify宣布「娜姐」的該平台的播放次數高達10億次﹗與此同時，時裝品牌Saint Laurent將於邁阿密海灘舉辦的巴塞爾藝術展（Art Basel），再次推出800本於1992年發行Madonna的《SEX》寫真集。

在今天來看，Madonna的《SEX》寫真集，雖然有娜姐的全裸照，但以今天的標準尺寸來看甚屬小兒科，但大家又可知道30年前當推出時，Madonna被衛道之士評擊得體無示膚，但亦無損當日寫真集與大碟《Erotica》同時推出，單是寫真集就賣出超過150萬本的紀錄。

事隔30年，適逢巴塞爾藝術展，於是Madonna與Saint Laurent的創作總監Anthony Vaccarello決定重新再版《SEX》寫真集，帶出這本由著名攝影師Steven Meisel拍攝的情色寫真是時尚寶典之餘，亦啟發了後來不少的藝術家。

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今次除了將書中相片以大型圖片在邁阿密展出外，再次發行的《SEX》當中部分更會有著Madonna的親筆簽名，會於數月後舉行的拍賣會中供競投，所得收益撥捐 Madonna名下慈善機構的Raising Malawi。此外，展覽現場亦將發售多款T恤和手袋。

記者：何偉雄