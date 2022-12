【新品推介】澳洲品牌Breville推首部即熱過濾飲水機及意式咖啡機 提供嬰兒級飲用食水及大師級般手藝咖啡

▲ Breville the Barista Express™ lmpress意式咖啡機(型號BES876)。

澳洲高級廚房家電品牌Breville一直追求嶄新、創意、高尚品味及注重食品安全。其多項專利技術及優質設計更是領先全球,產品更榮獲多個國際設計獎項。2022年正是 Breville創立90週年,將會以Master Every Moment的理念推出多款極致的家廚產品。品牌於11月25日隆重推出兩款新產品,分別為品牌首部即熱過濾飲水機 theAquaStation™u Hot(型號LWA200)及the Barista Express™ lmpress意式咖啡機(型號BES876)。

LWA200首部即熱過濾飲水機機身十分纖巧,闊度只有13.7cm,並配備3公升水箱,結合濾水器及即熱水機功能,一按快速過濾加熱,無論泡茶、調製各種熱飲或煮杯麵都非常方便快捷。它採用 Activ360™高效4重過濾系統,有效過濾水中的微塑料、懸浮粒子、重金屬、農藥、氯氣、水垢等,去除異味及對人體有害的物質,提供優良淨水。

此外,灑芯的 360°全方位設計可以大面積過濾,流量可達每分鐘1.3公升,十分快捷。每個濾芯非常耐用,可使用長達 90日或過濾200公升水,相比一般同類產品耐用3倍,機內亦設置感應器提示用家更換濾芯。

此機設計為座台式,無需接駁喉管,一插電源即可使用。機身設置 LCD 顯示屏顯示各種設定,可透過旋轉按鈕選擇預設水溫,當然更可選擇室溫淨水用來料理食物。它亦有可拆式盛水盤,可輕鬆移除水盤增加空間放置高度達 17cm 的水杯或便攜水樽。為了注重顧客的健康, Breville保證所有接觸到水的物料均是BPA FREE無雙酚A(不含塑膠毒素),因此嬰兒可安全飲用。

Breville的意式咖啡機一直領導家用市場。新產品the Barista Express™ lmpress意式咖啡機(型號BES876)憑著創新技術簡化操作程序,它更榮獲2022德國紅點設計大獎中的Red Dot Design Winner 2022 Best of the Best最高榮耀。

為了讓每位顧客都能在家中輕易做到大師級的咖啡,因此開發團隊透過優秀的機械工程學配合人工智能技術將咖啡師的手藝複製,成功開發出IPS咖啡師系統the Impress Puck™ System,包含了以下多項專業功能。

內置磨豆機採用不鏽鋼錐形磨刀,能將咖啡豆磨成均勻的粉末。置中出粉設計可將咖啡粉平均地注人把手內,然後按下壓粉手柄便準確提供10kg的力度,平均地壓實把手内的咖啡粉,最後壓粉器更模仿咖啡師的技巧旋轉7°進行拋光。當壓粉完成,面板上的粉量顯示器會立即顯示結果。而且智能粉量調控系統會儲存當時的數據,然後自動調教下次出粉量,非常方便。

BES876還囊括其他專業功能,例如PID電子水溫控制系統確保穩定的水溫﹑不鏽鋼蒸汽棒提供強勁蒸汽以製作出高質素幼滑奶泡﹑Thermocoil加熱系統等等,讓每杯咖啡都擁有最佳的品質。

