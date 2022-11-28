【二價疫苗】專家倡准市民用作第3針　質疑近日抗疫決定欠專家或數據解說

▲ 倡准市民用作第3針，質疑近日抗疫決定欠專家或數據解說（資料圖片）

復必泰二價疫苗周四（1日）開打，12歲或以上免疫力弱的人，以及18歲或以上的一般市民，可選擇用作第4針加強劑。感染及傳染病中心總監何栢良認為，二價疫苗可讓市民用作第3針疫苗接種，因數量足夠及可以應對目前流行的BA.4及BA.5病毒株，又質疑港府近日不少涉抗疫政策的行政決定，均無政府專家或數據解說。

何栢良表示，過去3個月有約46萬人接種第3及第4針，而現時已有77萬劑二價疫苗抵港，數量非常足夠，且二價疫苗可以應對目前流行的BA.4及BA.5病毒株，認為可讓市民用作第3針。

網上預約接種二價疫苗由昨日開始，至今收到逾1.1萬人預約接種，何栢良認為屬預期之內，呼籲市民即將外遊的人士提早接種二價疫苗，料接種一周後抗體就會開始大幅上升。

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記者：鄧凱文