  • 28°C
香港時間 : 20221128日 (週一) 16:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二價疫苗】專家倡准市民用作第3針　質疑近日抗疫決定欠專家或數據解說

社會 16:30 2022/11/28

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

倡准市民用作第3針，質疑近日抗疫決定欠專家或數據解說（資料圖片）

復必泰二價疫苗周四（1日）開打，12歲或以上免疫力弱的人，以及18歲或以上的一般市民，可選擇用作第4針加強劑。感染及傳染病中心總監何栢良認為，二價疫苗可讓市民用作第3針疫苗接種，因數量足夠及可以應對目前流行的BA.4及BA.5病毒株，又質疑港府近日不少涉抗疫政策的行政決定，均無政府專家或數據解說。

何栢良表示，過去3個月有約46萬人接種第3及第4針，而現時已有77萬劑二價疫苗抵港，數量非常足夠，且二價疫苗可以應對目前流行的BA.4及BA.5病毒株，認為可讓市民用作第3針。

網上預約接種二價疫苗由昨日開始，至今收到逾1.1萬人預約接種，何栢良認為屬預期之內，呼籲市民即將外遊的人士提早接種二價疫苗，料接種一周後抗體就會開始大幅上升。

最新影片：

【TOPick診症室】35歲女患糖尿病掉以輕心　醫生列6大病徵: 多無跡可尋

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【最新疫情】今增9,219宗確診　當局料12月初可開打復必泰二價疫苗
16:22 2022/11/24
【最新疫情】今增9,219宗確診　當局料12月初可開打復必泰二價疫苗
【新冠疫苗】二價疫苗下周四開打　楊何蓓茵：暫無意將疫苗通要求升至4針　　
11:34 2022/11/26
【新冠疫苗】二價疫苗下周四開打　楊何蓓茵：暫無意將疫苗通要求升至4針　　
【新冠疫苗】首批77萬劑二價疫苗抵港　12月初開始接種
23:09 2022/11/25
【新冠疫苗】首批77萬劑二價疫苗抵港　12月初開始接種
【長幼打針】荃灣愉景新城本周六提供5款新冠疫苗外展接種服務　最新開打二價疫苗有份
10:18 2022/11/27
【長幼打針】荃灣愉景新城本周六提供5款新冠疫苗外展接種服務　最新開打二價疫苗有份
【二價疫苗】復必泰二價疫苗即日起網上預約　暫接獲逾1.1萬宗預約
21:41 2022/11/27
【二價疫苗】復必泰二價疫苗即日起網上預約　暫接獲逾1.1萬宗預約
【新冠疫苗】楊何蓓茵：逾1.1萬人預約接種二價疫苗　正研究擴展至外展接種
今日 10:49
【新冠疫苗】楊何蓓茵：逾1.1萬人預約接種二價疫苗　正研究擴展至外展接種

你可能感興趣

【最新疫情】今增9,219宗確診　當局料12月初可開打復必泰二價疫苗
16:22 2022/11/24
【最新疫情】今增9,219宗確診　當局料12月初可開打復必泰二價疫苗
【新冠疫苗】二價疫苗下周四開打　楊何蓓茵：暫無意將疫苗通要求升至4針　　
11:34 2022/11/26
【新冠疫苗】二價疫苗下周四開打　楊何蓓茵：暫無意將疫苗通要求升至4針　　
【新冠疫苗】首批77萬劑二價疫苗抵港　12月初開始接種
23:09 2022/11/25
【新冠疫苗】首批77萬劑二價疫苗抵港　12月初開始接種
公立醫院 BioNTech 醫生 記者 疫苗 電子消費券 何栢良 商場 糖尿病 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【英女王逝世】菲臘親王友人新書揭英女王非老死　真實死因由於一種病
18:34 2022/11/27
【英女王逝世】菲臘親王友人新書揭英女王非老死　真實死因由於一種病
【嘉玲逝世】姚武麟傷心送別愛妻　嘉玲長子黃栢文哽咽致詞
12:32 2022/11/27
【嘉玲逝世】姚武麟傷心送別愛妻　嘉玲長子黃栢文哽咽致詞
【回歸香港】蔡少芬一家回流香港　傳歷封城之苦決定離開上海
18:03 2022/11/27
【回歸香港】蔡少芬一家回流香港　傳歷封城之苦決定離開上海