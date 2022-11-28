【貝依霖被捕】貝依霖捲被包養風波　Chantale再被傳涉推廣非法賭博【多圖】

▲ KOL貝依霖（Chantale）涉嫌推廣非法賭博網被捕。

KOL貝依霖（Chantale）繼日前被另一KOL Sean Lam直指被包養後，她最近涉嫌推廣非法賭博網被捕。

今日（11月28日）爆出，警方連日來於全港多區拘捕7名KOL，當中有指貝依霖為其中一名被捕的KOL。

【非法賭博】KOL涉透過社交媒體推廣非法賭博網站 警拘6女子當中有人報稱為藝員

最新影片：陳山聰專訪

7名KOL被捕

警方今天指，有不法份子利用KOL的號召力，以金錢利誘他們在社交媒體上宣傳非法賭博網，其後便鎖定7名KOL身份，並於本月21至27日在本港多區拘捕7名年約二十多歲的本地女子，涉嫌「推廣或便利收受賭注」。

有指貝依霖於昨天（11月27日）在八鄉寓所被拘捕，現正保釋候查且需要於12月中旬向警方報到。

警方指一經定罪，推廣或便利收受賭注罪及收受賭注罪的最高刑罰為罰款500萬元及監禁7年。

【KOL爆料】遭KOL爆講大話惹fans失望 林芊妤親反擊：呢張相代表我識佢？

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

發文回應

其實貝依霖昨晚在個人IG story已表示因換電話，用IG聯絡外，其他通訊軟件暫時未能使用。

至今日下午3時多，她上載照片埋怨WhatsApp更新太慢，之後幾她再發文回應︰「點啊！世界盃又關我事，又放落我啲相度。嗰啲尼古丁煙仔相又要放喺我啲相度，不如全世界嘅事都關我事啦！跟住人哋對話CAP走晒個名，又擺落我個大頭度，全部嘢都寫到關我事，搞到啲長輩勁擔心，係咪唔拉banner我啲性感相，新聞就冇人睇？就算講緊其他人其他嘢都要放我大頭相。」

▲ （IG圖片）

封性感女神

藝名貝兒的貝依霖現年28歲，於從2018年加入杜汶澤開設的網上頻道「杜汶澤喱騷」後，因跳鋼管舞而成名，她又憑其豐滿上圍被封為性感女神。

除了參與杜汶澤的頻道外，她亦有參演過電演及電視節目，先後拍攝過《天生愛情狂》、《Delete愛人》、《初戀日記：賤男蜜擾》等電影，以及在ViuTV節目《晚吹—女學生·吹水班》及《家務戰場》中亮相。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R