港區國安法實施2年即要人大釋法？ 一文睇清各界觀點

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終審法院駁回律政司上訴，壹傳媒創辦人黎智英准聘英國大律師抗辯涉國安法法案件。究竟涉國安法案件可否由外籍律師參與？是否需由人大出手釋法？各界意見如下：

全國人大常委譚耀宗：不應容許外國律師參與其中，如情況得不到改變，全國人大常委會唯有釋法，就有關問題作出調整。法例以中文起草，英文只屬參考，由不懂中文的人、外國人參與涉及中國國家安全的案件是不合適，正如香港國安法案件須由指定法官進行審理，可見其重要性，故沒有可能容許外國人「介入」有關的案件。

行政會議召集人葉劉淑儀：黎智英案的判決將會成為一個先例，最終的原則就是審訊牽涉國家安全的刑事案件，是否可以由非中國籍、只是純粹熟悉《普通法》或《歐洲人權法》的律師作為代表？這是極為重要的原則。假如終審庭大法官於所作出的裁決，是批准Tim Owen代表黎智英出庭辯護，相信全國人大常委會不排除以釋法解決此問題，令到日後凡是牽涉國家安全的案件，絕不可以由不了解《國家安全法》及《大陸法》、不了解國家安全重要性的外籍律師來港就《港區國安法》案件出庭辯護。

律師會會長陳澤銘：尊重法庭就每一宗案件的判決。港區國安法附則第62條列明，港區國安法具凌駕性，若本地法律與港區國安法不一致，則以港區國安法規定為準，第65條亦提到，港區國安法的解釋權屬於人大常委會。

基本法委員會委員梁美芬：涉國安法案件，不宜有外籍律師參與，否則會產生利益衝突，且相關案件牽涉不少國家機密，可能會引起「政治尷尬」；港區國安法屬全國性法律，如果案件在審理過程中，在解釋及執行上有不清晰地方，最終解釋權在全國人大常委會，「不排除有機會釋法。」

全國港澳研究會副會長劉兆佳：制定港區國安法時，人大常委會應不會想像到有外國律師參與審判的情況，因涉及國家安全的案件，難免涉及國家機密，亦因此有指定法官的安排，認為不讓外國律師參與較為穩妥。

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