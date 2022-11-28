【恐怖家庭】新抱婚後始揭夫家衛生惡劣　奶奶堅持一周洗一次衫全家共穿內褲

▲ 有人妻指夫家衛生惡劣，奶奶堅持一周洗一次衫，甚至全家共穿內褲。

結婚雖然是兩個人的事，但牽涉到兩個家庭，婆媳關係更成為不少人的煩惱。台灣一名人妻近日在網上申訴，婚後才揭發夫家衛生惡劣，奶奶堅持一周洗一次衫，甚至乎內褲也全家輪流著，以致出現各種皮膚問題。

衛生差致全家皮膚有問題

該名人妻於facebook專頁「靠北婆婆2.0」投稿稱，同住奶奶一直教她不要每天洗衣服 ，因為容易把衣服洗壞又浪費水。可是她非常不解，丈夫及家人都是從事粗重工作，每天回家總是一身髒，奶奶卻堅持一個星期才能洗一次。更令她難以忍受的是「整家子四角褲（孖煙通）公家穿，包含婆婆（奶奶）」。

奶奶還向丈夫指責她，直言「老婆娶回來要教！小孩都生了，怎麼都還不會省錢」。人妻不滿奶奶衛生意識差，連累一家人皮膚都有問題︰

整個背後成天癢，然後老的動不動皮蛇（生蛇）。

最新影片︰

教3歲孫去小便不用沖廁

人妻指丈夫一家五口竟然一直跟從奶奶的要求，嘲諷他們「都是信婆婆（奶奶）得永生」。幸好她已沒跟夫家同住，只是奶奶仍會找她麻煩，例如教她3歲的女兒去小便而不用沖廁，認為這樣浪費水。她反斥對方，「一靠近你家廁所就有股濃烈的尿騷味」。

她稱在婚前夫家並不是這樣，現在回想起來覺得他們當時演戲演得很正常。而事實上他們衛生情況很差，早上翻熱的飯菜到晚餐就直接上桌，不再翻熱，只因奶奶覺得浪費煤氣。她終於脫離夫家，也不管他們如何生活，只是她也不需奶奶來教她如何省錢，更不需要奶奶教她女兒一些扭曲的觀念。

網民批評︰好可怕的衛生習慣

這家人的情況完全顛覆了網民的衛生觀念，尤其內褲共穿這個噁心的生活習慣，實在令網民難以接受。有網民批評人妻的奶奶節省得過分，還弄至全家人出現大大小小的皮膚問題，留言「好可怕的衛生習慣」、「一想到內褲全家一起穿就好噁」、「這不是省錢，是衛生觀念不好」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳