【創科博覽】創科博覽12月12日起會展舉行　多項「星級展品」包括近距離接觸月球土壤

▲ 創科博覽12月12日起會展舉行。

「創科博覽2022」將於12月12至22日於香港會議展覽中心一連11天舉行，免費入場，無須登記。「創科博覽2022」將呈現國家「十三五」規劃期間取得的重大科技成就，香港特別行政區成立25周年以來的科研成果，並舉辦各式各樣豐富多彩科普活動，推動社會把握科創發展機遇，引領香港年輕人深刻認識國家，助力香港積極融入國家發展大局。

博覽會展出的國家級展品共有約50項，會場將設有多個亮點及「十大打卡位」，全面展示國家「十三五」期間取得的科技創新成就，涵蓋航天、陸地、深海、智能與生物科技五大領域。

博覽會將為香港市民帶來多項「星級展品」，包括中國太空站模型，可一窺空間站奧秘；中國第一輛火星車祝融號，令觀眾踏足火星探險之旅；奮鬥者號，可體驗深潛1萬米；「乘坐」磁浮列車，感受600公里時速；近距離接觸月球土壤實物樣本；手持冬奧聖火火炬。

為了讓全民感受國家的尖端科技，博覽會將設有一系列豐富多元的虛擬體驗（VR/AR）設施，包括：火星漫步虛擬體驗、探月工程虛擬體驗、虛擬空間站出艙、航天服虛擬拍照等，透過創意場景展示，航天展區佈景仿照月球和火星表面，提供沉浸式「創科之旅」探索體驗，以創新有趣的方式讓市民尤其是青少年體驗國家科技成就。博覽會亦將提供資訊豐富的創科講座，舉辦多項有趣科學表演、STEM工作坊、科普影片播放、及科創示範。

會場設有「十大打卡位」，全面展示國家「十三五」期間科技創新成就，涵蓋航天、陸地、深海、智能與生物科技五大領域，透過融合實物、模型、AR/VR沉浸式體驗、數碼互動等多種元素，讓香港市民切身感受創科體驗。

為慶祝香港回歸祖國25周年，基金會特別於「創科博覽2022」同場展出「香港特別行政區成立25周年科研成果」，由香港各所大學資深科學家組成的評審委員會，評選出25項具有代表性的香港科研成果。當中包括：由香港理工大學研發，為國家月球和火星探測作出貢獻的先進太空儀器及遙感技術，以及由香港中文大學研發，已被全球90多個國家廣泛採用的「無創性產前診斷技術」等。

團結香港基金總裁鄭李錦芬指，今年創科博覽有很多亮點其中好幾項「星級展品」都是首度亮相香港，包括中國第一輛火星車祝融號，世界第一套時速600公里高速磁浮列車系統等。

香港科學院創院院長、「創科博覽2022」顧問團召集人徐立之表示，為響應國家「十四五」規劃賦予香港建設國際創科中心的重要使命，基金會選定今年博覽會主題為「科技引領未來」，讓市民充分了解及深度認識國家急速發展的創科成就，啟發年青一代對未來創新科技和研究的興趣，引領香港成為國際創科中心，胸懷貢獻國家為世界科技強國的大志。

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記者：黃穎津