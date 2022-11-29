【名人心頭好】儲球星簽名球衣不談升值 少年股神：要為人生充電

財經界人士收集的心頭好，除了股票會是什麼?名錶、名車、美酒……。這位「少年股神」16歲儲股票，至今則喜愛收集球星的簽名波衫，並不純粹因為投資，亦因為喜愛，他自小是球迷?

洪龍荃(Larry)自小是NBA球迷，最初喜愛Allen Iverson，第一雙波鞋也順理成章地購買Iverson的Reebok系列。其後，勇士隊的Stephen Curry也俘虜了Larry的「芳心」，即使球隊經歷了起落，他仍然不離不棄。

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Larry少年時已鑽研股票，就讀中四經已贏得花旗銀行股壇挑戰賽全場總冠軍，及至18歲以30萬元資金在股市賺得第一桶金;現於中原金融集團擔任聯席投資總監。

現有3件NBA球星簽名球衣

談起儲簽名球衣的初衷，源自Larry有一次在醫務所見到診所牆壁掛上美斯的簽名球衣，當時正值Larry搬了新居，他心想為新居增添佈置，如能在牆壁掛上球星簽名球衣，既美觀且有升值機會，其後在因緣際會之下，便買入心儀已久的球星簽名球衣。

心頭好豈會只儲一件，不單只籃球NBA球星，足球球星也獲青睞。現時Larry擁有4件球星的簽名球衣，包括Allen Iverson、勇士隊Stephen Curry、達拉斯牛仔(Dallas Maverick)的Luka Doncic，以及足球球星C朗拿度(CRISTIANO RONALDO)。

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球衣可升值帶挈財富水漲船高

Larry的太太曾經擔心家居會變成球衣博物館，但Larry向她派定心丸: 「這是我的夢想，在家見到這些波衫時，心裡覺得很開心。這可為我的人生充電，我會理性地對待這個夢想。」

豈止能為Larry的人生充電，這四件球衣也可以令他的財富水漲船高，其中，Stephen Curry的簽名球衣升值約2成。然而，縱然經已升值，但只會是帳面升值，因為Larry不打算出售這些球衣，生怕賣了買不回來。Larry笑言: 「當遇上心頭好，會繼續買。」

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記者：殷鳳萍