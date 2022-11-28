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二人女團Spiral跳入樂壇　首推新歌配合虛擬偶像演出

娛樂 16:39 2022/11/28

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

新晉二人女團Spirla。

早前「第一屆 NFT 流行歌曲創作大賽」發掘了多位有潛質的唱作人，當中新晉女子跳唱組合Spiral進軍樂壇，日前在中環舉行的BAM Festival 2022的大型舞台上首度和樂迷見面。

Spiral由Suzie和Wendy組成，雖然她倆以前已認識卻從未合作，在為出道首支單曲《 Not Bad》 錄音和排舞時，卻發現雙方非常合拍，充滿默契。

Suzie指Spiral 意思是「螺旋」，是一種常見的扭紋曲線形狀，圍住主軸旋轉，永不休止，富生命力，標誌著她和 Wendy 這個新世代女團，每天在多姿多彩的真實與元宇宙虛擬世界團團轉，充滿活力，既充實又享受自在。

今年出道。

《Not Bad》 節奏明快，歌曲講述人類來到新世紀，對未來充滿憧憬和挑戰，透過虛擬人物創建，一起走進元宇宙，探索更多可能性。

Spiral 成團後，公司首度創造屬於她倆的專屬虛擬偶像Avator ，讓Suzie和Wendy的歌手真身於中環表演時，其虛擬身份將於元宇宙空間和歌迷見面互動。

Wendy非常感激團隊的鼓勵和對她們的信任和支持，今次整個團隊挑戰時間極限，極速完成寫歌、編曲、錄音、練歌及排舞，對她們來說都是很新鮮和難忘的體驗，雖然排練時間緊迫，但她們與團隊力求完美，一齊順利完成演出。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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