【日本旅遊】日本旅遊10大必備APP　交通消費翻譯APP通通都有

▲ 十大日本旅遊必備APP。

去日本旅遊前，記得要準備好遊日必備APP！自由行都可以變得相當方便，旅程更輕鬆愉快。TOPick今日為大家精選十大日本旅行APP，由交通到消費購物APP通通都有，不懂日文都「無有怕」！

1. 乘換案內APP

▲ 乘換案內APP。（圖片來源：APP截圖）

去日本旅行，將會面對一大堆鐵路線，「乘換案內」是必備APP之一。大家只需輸入起點站及終點站，程式就會顯示出最便宜及最快速的乘車方式，還會顯示鐵路班次時間、票價、月台，以及中途轉車的資料，大大減少「搭錯車」的機會，程式還支援繁體中文，十分實用！

２. Japan Taxi全国タクシー配車

▲ Japan Taxi全国タクシー配車。（圖片來源：APP截圖）

去日本旅行非必要都不要乘搭的士，但如果有急事就可能要「CALL的士」，「Japan Taxi全国タクシー配車」APP是日本最大型的Call車APP 之一，日本47個縣通用，有英文介面，衛星定位、叫車紀錄、附近車站、最愛地點等等。最好的功能是「料金檢索」功能，大家可以預先知道的士車費，作一個參考。

3. NaviBridge

▲ NaviBridge。（圖片來源：APP截圖）

大家選擇自駕遊的話，一定要下載「NaviBridge」APP。日本自駕遊的導航系統，通常是輸入目的地的「mapcode」，「NaviBridge」APP可以快速幫助大家找到日本各地的「mapcode」，方便又快捷。

4. XE Currency

▲ XE Currency。（圖片來源：APP截圖）

在當地購物，當然要計算匯率。大家可以下載貨幣轉換器APP，計算實質金額兌換港元的價格。在「XE Currency」APP只要輸入日圓價格，就會即時顯示港元價格，還會顯示多種貨幣之間的兌換率，用家更可以看匯率走勢，可作日幣買賣的參考。

5. Payke

▲ Payke。（圖片來源：APP截圖）

在日本購物時，商品都是以日文表示，只需要使用「Payke」APP，掃一下商品條碼，就會以中文顯示商品資料如產品介紹、成分、使用方式等，可以減低「買錯野」的機會，是掃藥妝必備！

6. トクバイ找超市APP

▲ トクバイ找超市APP。（圖片來源：APP截圖）

去日本簡直是「去到邊都想行超市」，「トクバイ」超市APP會直接定位你的所在地，再找出附近的超市，還會顯示超市當天的優惠活動，大家可以利用這個程式去逛盡日本超市。

7. 食べログ（tabelog）

▲ 食べログ（tabelog）。（圖片來源：APP截圖）

Tabelog是日本最大及公信力高的食評網站，使用人數高達三千萬人，食評超過三百萬篇，Tabelog每年會選出全國最美味50間餐廳。大家可以直接定位自己的位置，搜尋鄰近的美食餐廳，還會顯示餐廳的分數，評分總分為5分，通常3.5分或以上的分數，都屬於是「可以一吃」的餐廳，要達至4分相對困難。不過這個「食べログ」APP要在日本的區域內下載，大家可以先到Tabelog網站查詢餐廳。

8. Japan Wi-Fi

▲ Japan Wi-Fi。（圖片來源：APP截圖）

去日本旅遊使用eSIM十分方便，不過eSIM只支援部份機種，不少人都會選用SIM卡或「W-Fi蛋」，萬一SIM卡流量不夠用，「W-Fi蛋」沒電，大家可以使用Japan Wi-Fi「救命」， 「Japan Wi-Fi」程式會搜尋身邊的W-Fi熱點，解決大家不能上網的突發問題。

9. GOOGLE 翻譯

▲ GOOGLE 翻譯。（圖片來源：APP截圖）

身處日本，要與當地日本人溝通會有一定難度。當地的餐牌、優惠活動、及指示牌通通都是日文，雖然會有漢字，但都未必完全明白。這個時候就需要GOOGLE 翻譯APP，把鏡頭對著文字，便會自動翻譯成中文，支援29種語言，與當地人溝通時亦可善用GOOGLE 翻譯。

10. 日本天氣tenki.JP

▲ 日本天氣tenki.JP。（圖片來源：APP截圖）

「tenki.JP」是日本氣象局研發的APP，顯示每個小時的天氣預報，特別是去郊區景點，要預先掌握好天氣狀況，這個程式連地震警報，PM2.5也會提醒，準確度很高。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：蕭雅文