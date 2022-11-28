【最新疫情】今增7,793宗確診　另增26名染疫者離世

▲ 今日新增7,793宗確診。（林宇翔攝）

本港今日（28日）新增7,793宗確診，其中輸入佔605宗。另增26名染疫者離世，年齡介乎64至97歲，其中3人已打4針疫苗、13人已打3針、4人已打2針、1人已打1針、5人一針未打。

醫管局表示，過去一周有341名來自安老院舍的確診病人入院，較本月第3個星期及第2個星期的299人和241人持續上升，對情況表示關注並會密切留意情況，與相關政府部門及安老院舍保持密切溝通，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。

學校個案方面，今共886間學校呈報2,255宗確診，涉1,882名學生和373名教職員；有8間學校共13班因出現群組感染，需停課7日。其中我幼稚園、香港聖公會聖西門西貢幼兒學校多於一個班別需要停課，滙基書院（東九龍）有4班需要停課。

院舍個案方面，5間安老院舍，共5名院友確診，7名院友檢疫；4間殘疾人士院舍，共4名院友確診，13名院友需要檢疫。

Omicron變種病毒株亞系方面，BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系分別佔本地個案0%及約74.5%，而本地個案中亦累計發現80宗XBB、16宗XBD、一宗BA.2.75.2、兩宗BF.7及102宗BQ.1.1個案。

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記者：黃穎津、鄧凱文