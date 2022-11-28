【港區國安法】回歸25年人大5次釋法　一文看清因由經過

▲ 終審法院。（經濟日報資料圖片）

1997年以來，全國人大常委會先後五次對《基本法》作出解釋。其中，第一次和第三次由香港行政長官提出，第四次是由香港終審法院根據《基本法》第158條第3款提出，而第二次和第五次則由全國人大常委會主動釋法。

●第一次釋法（1999年）︰吳嘉玲案／居留權問題

◎終審法院1999年1月29日裁定，所有港人在內地所生子女，均擁有居港權法

◎時任行政長官董建華在同年5月18日，提請全國人大常委會釋法，解釋《基本法》第22條第4款及第24條第2款第(3)項的立法原意

◎人大常委會當年6月26日釋法列明，出生時父母仍未成為香港居民的子女並無居港權，變相推翻了終院裁決法

●第二次釋法（2004年）：普選問題

◎2004年3月26日，中央正式告知特區政府，人大常委會於同年4月會議上研究《基本法》附件一第7條，以及附件二第3條的解釋

◎同年4月6日，人大常委會釋法列明，特首及立法會的產生辦法是否需要修改，特首應向人大常委會提出報告，由常委會按本港實際情況及循序漸進的原則確定，變相將政改由「三部曲」變為「五部曲」

●第三次釋法（2005年）：特首任期問題

◎董建華在2005年3月10日辭任特首，特區政府在同年4月16日發聲明，決定提請人大常委會就新特首任期釋法

◎4月27日，人大常委會對《基本法》第53條第2款作出解釋，訂明透過補選產生的新特首，其任期為原任行政長官任期的餘下部分

●第四次釋法（2011年）：剛果案／外交豁免權問題

◎終審法院2011年6月8日作出臨時判決，以多數決定按《基本法》第158條第3款的規定，提請人大常委會解釋《基本法》第13條第1款和第19條所涉及有關國家豁免事宜的4個問題。

◎律政司司長在同年7月5日，提請釋法的函件及相關文件，交給國務院港澳事務辦公室，以轉呈人大常委會

◎人大常委會在同年8月26日釋法列明，港府須跟從中央政府，對剛果實施「絕對外交豁免權」

●第五次釋法（2016年）：梁游案／立法會宣誓風波

◎2016年10月12日，梁頌恆、游蕙禎和姚松炎被時任立法會秘書長陳維安拒絕監誓，引發宣誓風波。

◎主席梁君彥同月18日裁定5名議員宣誓無效，但容許再次宣誓，港府隨即入稟高等法院司法覆核，要求剝奪梁頌恆、游蕙禎的議員資格。

◎同年11月5日，人大常委會主動就《基本法》第104條作出解釋，訂明香港的公職人員必須依法真誠地作出「擁護基本法」和「效忠中國香港特區」的宣誓，並謹守誓言。

◎高等法院同年11月15日裁定，梁頌恆、游蕙禎喪失立法會議員資格。

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記者：胡偉明