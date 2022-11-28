【港區國安法】港澳辦：法院批准由英大狀代理黎智英案　違反港區國安法立法精神

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港澳辦發言人發表談話表示，近期部分涉港區國安法案件，特別是黎智英案的辦理過程出現的一些現象，值得高度警惕。發言人表示，黎智英涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，而香港有關法院批准由英國御用大律師代理黎智英案，違反香港國安法的立法精神和法理邏輯。

肯定及支持特首李家超提請人大釋法

發言人又肯定及支持行政長官李家超立即組織研究落實並向香港社會通報，表明將盡快向中央政府提交報告，同時提出由全國人大常委會對香港國安法有關條款作出解釋的建議。

發言人強調：

黎智英及其團夥犯下的樁樁罪行，必須受到依法追究、得到徹底清算。

發言人最後強調，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。中央政府對香港特區有關的國家安全事務負有根本責任，將深入落實二十大報告明確提出的「完善特別行政區司法制度和法律體系」的要求，確保香港國安法得到完整準確、不折不扣的貫徹實施，確保國家安全得到有效維護。

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記者：林曉君