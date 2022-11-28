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【污水監測】葵青、荃灣及屯門區污水檢測陽性　政府派4萬快測包

社會 17:10 2022/11/28

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葵青、荃灣及屯門區污水檢測陽性，政府派4萬快測包。（資料圖片）

政府今日（28日）表示，因應葵青區、荃灣區及屯門區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

  • 葵青區 — 大廈街與德士古道附近一帶住宅（見附件
  • 荃灣區 —富華中心、荃豐中心、華都中心、怡景園、光板田村及寶雲匯
  • 屯門區 — 南浪海灣、愛琴灣、春和海景花園、海慧花園、海澄軒、海盈花園、瑜翠園、蟠龍半島、龍珠島別墅、龍珠島別墅－東座及龍珠島花園

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：李榮忠

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