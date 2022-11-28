【校長專欄】父母師長是孩子的一面鏡子　幼園校長4招擴闊思維助建同理心

▲ 有幼稚園校長教4招擴闊思維，助幼兒建立同理心。

我們每天都會與不同的人溝通及聯繫，總不能獨自生存，我們的孩子也不例外。健康的社群關係始於幼兒時期，隨着脫離嬰兒期，踏入學前階段，孩子們已學會運用語言與人溝通，能四處自由地走動。期間，他們亦漸漸建立同理心，懂得觀察及理解別人的表情、身體動作、說話及感受，並作出相關的回應；而這些均意味着孩子已開始具備擴闊視野、認識朋友及建立社交網絡的能力。

身教及言教

常言道照顧者是孩子的一面鏡子，教育實際上就是孩子及照顧者共同學習成長的過程。作為教育工作者，我們真誠地對待孩子，視每一位孩子是上帝賜予的珍貴禮物，故此我們日常與孩子接觸時，需要以身作則，讓孩子學習正確待人接物的態度，培養正確的價值觀。

創設模擬活動機會

孩子們愛想像，多與孩子進行角色扮演活動，正正滿足孩子們的需要，亦提供互動及提升同理心的機會，減少孩子自我中心的傾向，亦讓學習變得有趣。透過扮演不同的角色，孩子能與同儕溝通交流，亦設身處地理解別人的需要及感受，令其思維開闊，慢慢懂得如何與人相處，提升其社交能力。

分享繪本及圖書

閱讀是快樂、想像及享受的泉源，孩子往往會對書本的故事牢記於心，甚至會嘗試把故事中獲取的經驗及知識，在日常生活中付諸實行，提供多元的故事分享及閱讀機會，能讓孩子從故事中學習到交朋友的方法，亦從中感受到與朋友相處的好處及所帶來的歡樂，對未來健康的社群關係有着美好的憧憬。

營造與人合作的機會

在我們的學校中，老師日常與孩子進行專題研習，以「兒童為中心」，按他們的興趣及具生活經驗的事和物作主題研習，引發主動探索。透過實體操弄、觀察、討論、解難及互動下進行探索學習，建構新知識。過程中，孩子不但領略到愉快的學習歷程；而且在互助互愛下，孩子亦發揮到團結一致及群體合作的精神，學習接納、包容及體恤，加深彼此間的友誼及感情，為孩子的社群關係發展作鋪墊。

孩子在學前階段是發展社群關係的第一個起點，故此對孩子的成長及全人發展有着一定程度的關連，深信學校及家長能攜手合作，培養孩子愛己及人的心，促成他們成為積極、主動和快樂的新動力。

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