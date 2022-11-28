【新冠肺炎】盧寵茂指未見很大內地輸港風險　專家會不斷調整二價疫苗使用　

▲ 盧寵茂指未見很大內地輸入風險，專家會不斷調整二價疫苗使用

本港疫情持續，醫務衞生局局長盧寵茂今（28日）形容疫情近日有升溫跡象，對醫療系統帶來一定壓力，死亡個案及院舍確診均有上升。目前二價疫苗只可讓市民用作第4針，他指專家會按科學數據及供應不斷檢視及調整措施。

盧寵茂表示，疫情近日有升溫跡象，強調全球新冠大流行仍未過，尤其近日天氣轉涼，使確診數字上升，對醫療系統有一定壓力，而昨日有逾20名染疫者死亡，重申4成長者未打3針疫苗，2成80歲以上長者更一針未打，呼籲疫苗接種對復常路很重要，特別關注社區長者。

二價疫苗方面，目前只可讓市民用作第4針加強針，盧寵茂指聯合科學委員會會很快再開會，強調專家會按科學數據及供應不斷檢視及調整措施。

社交距離措施原定本周三屆滿，港府早前宣布延長多兩周至14日，盧寵茂指希望港府穩紮穩打走每一步，冀市民合作，保護一老一幼，強調疫情走勢好難預計，如有機會出現比較惡變種病毒及新發傳染病。

近日內地疫情上升，單日診破3萬宗，盧寵茂指看不到內地來港旅客都看不到有明顯確診個案，認為未有很大輸入風險，相信與內地嚴謹措施相關，當局會密切監視情況。

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記者：鄧凱文