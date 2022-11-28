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【第一秒】側田憶述被傳媒攻擊日子　台上哭訴：點解要做我呢

娛樂 17:23 2022/11/28

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側田激動分享經歷。

側田繼8月舉行過《第一秒音樂會2022》後，於11月26、27日兩晚載譽歸來，兩晚演出以《Volar》揭開序幕，立即炒熱全場氣氛。在澎湃快歌過後，感性地回想2002年被傳媒批擊的事件。

他在台上爆喊說：「點解要做我呢？其實好怕『紅』呢個字，因為越紅身邊人越假。」側田豁出去：「唔理喇！I all in , man！你哋知我咩性格啦。其實我對呢一行又愛又，所以2020年搬咗泰國想搵返個初心，相信music god係要我經歷呢啲嘢，今日先做到呢個show。我哋共通點係歌，用音樂去愛大家！」

然後側田一連串唱出《美麗之最》、《感動》、《愛的習慣》、《第一秒》、《三十日》，台下觀眾自發以一片手機燈海支持，令側田激動落淚。

今年二度開騷。

側田接著唱出《情歌》、《我有今日》，激動說：「多謝你哋！我細細成日俾人欺凌，過去入行呢17年，由05年開始已經有haters，其實我最介意屋企人聽到啲新聞覺得係真！」

他續說：「名氣呢樣嘢我覺得，以前唔識得自我接納，係靠觀眾嘅支持接納自己。呢17年我台上高調台下低調，刻意去低調，點解仲要搞我？但依家我諗通咗，唔鍾意我嘅人點都會憎我，最緊要係你哋（觀眾）仲喺度，有好多人撐我！」他亦感激曾有前輩提點，只要問心無愧得就可以，重點在於要對得住自己。然後唱出《Last Dance》、《半杯入魂》及《好人》。

Swing合體。

他邀請Eric Kwok合唱《男人老狗》及好友Jerald合唱《山歌》後，encore唱出《男人KTV》及《很想很想說再見》，最後道：「呢個係再見係see you later , 唔係goodbye！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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