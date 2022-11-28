  • 27°C
香港時間 : 20221128日 (週一) 18:16
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【禁毒工作】金鐘禁毒資訊天地下周一重開　新設多項互動多媒體設施介紹毒品禍害

社會 17:27 2022/11/28

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

金鐘禁毒資訊天地下周一重開，新設多項互動多媒體設施介紹毒品禍害。（林宇翔攝）

位於金鐘的賽馬會禁毒資訊天地完成翻新工程，下周一(12月5日)重新對外開放，翻新後的中心設有多項互動多媒體設施，包括針對青少年販毒的互動影片等，讓參觀人士加深對吸毒禍害的認識。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

禁毒天地由2004年啟用，至去年2月進行翻新，將於下周一重新對外開放。保安局局長鄧炳強今日(28日)主持重啓典禮，他致辭時提到，雖然本港毒品情況整體受控，但毒品種類日新月異，為當局抗毒工作帶來大挑戰，舉例大麻二酚(CBD)，相關管制法例將於明年2月生效，以保障市民健康，又呼籲市民特別是年輕人，歡度佳節時要對毒品保持警惕。

香港賽馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉表示，禁毒天地與香港一樣先後面對兩大疫情，先是走出沙士陰霾在04年啟用，協助做好預防毒品禍害的工作，今次翻新就如現在香港，走出新冠步向復常，希望藉翻新設施拉近與年輕人的距離，帶來更好的抗毒效果。

賽馬會禁毒資訊天地佔地約900平方米，是亞大區首個以禁毒為主題的常設資訊及資源中心，在去年得到馬會捐助1,200萬元進行翻新工程。翻新後的場館設有多項互動多媒體設施和裝置，如動感遊戲和顯示毒害的人體影像裝置等，旨在令參觀者加深對吸毒禍害的認識。場館以「破繭而出」為設計主題，象徵蜕變及轉化，希望啟發參觀者轉化生活態度，活得更精彩積極。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒

相關文章

【二價疫苗】專家倡准市民用作第3針　質疑近日抗疫決定欠專家或數據解說
今日 16:30
【二價疫苗】專家倡准市民用作第3針　質疑近日抗疫決定欠專家或數據解說
【最新疫情】今增7,793宗確診　另增26名染疫者離世
今日 17:01
【最新疫情】今增7,793宗確診　另增26名染疫者離世
【港區國安法】回歸25年人大5次釋法　一文看清因由經過
今日 17:04
【港區國安法】回歸25年人大5次釋法　一文看清因由經過

你可能感興趣

【二價疫苗】專家倡准市民用作第3針　質疑近日抗疫決定欠專家或數據解說
今日 16:30
【二價疫苗】專家倡准市民用作第3針　質疑近日抗疫決定欠專家或數據解說
【最新疫情】今增7,793宗確診　另增26名染疫者離世
今日 17:01
【最新疫情】今增7,793宗確診　另增26名染疫者離世
【港區國安法】回歸25年人大5次釋法　一文看清因由經過
今日 17:04
【港區國安法】回歸25年人大5次釋法　一文看清因由經過
有害化學物／毒品 疫情 馬會 媒體 設計 工程 保安局 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【英女王逝世】菲臘親王友人新書揭英女王非老死　真實死因由於一種病
18:34 2022/11/27
【英女王逝世】菲臘親王友人新書揭英女王非老死　真實死因由於一種病
【回歸香港】蔡少芬一家回流香港　傳歷封城之苦決定離開上海
18:03 2022/11/27
【回歸香港】蔡少芬一家回流香港　傳歷封城之苦決定離開上海
【娛圈喜事】陳凱琳鄭嘉穎再做父母　Grace懷第三胎：我們的家庭將更大
今日 13:40
【娛圈喜事】陳凱琳鄭嘉穎再做父母　Grace懷第三胎：我們的家庭將更大