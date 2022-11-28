【禁毒工作】金鐘禁毒資訊天地下周一重開　新設多項互動多媒體設施介紹毒品禍害

▲ 金鐘禁毒資訊天地下周一重開，新設多項互動多媒體設施介紹毒品禍害。（林宇翔攝）

位於金鐘的賽馬會禁毒資訊天地完成翻新工程，下周一(12月5日)重新對外開放，翻新後的中心設有多項互動多媒體設施，包括針對青少年販毒的互動影片等，讓參觀人士加深對吸毒禍害的認識。

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禁毒天地由2004年啟用，至去年2月進行翻新，將於下周一重新對外開放。保安局局長鄧炳強今日(28日)主持重啓典禮，他致辭時提到，雖然本港毒品情況整體受控，但毒品種類日新月異，為當局抗毒工作帶來大挑戰，舉例大麻二酚(CBD)，相關管制法例將於明年2月生效，以保障市民健康，又呼籲市民特別是年輕人，歡度佳節時要對毒品保持警惕。

香港賽馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉表示，禁毒天地與香港一樣先後面對兩大疫情，先是走出沙士陰霾在04年啟用，協助做好預防毒品禍害的工作，今次翻新就如現在香港，走出新冠步向復常，希望藉翻新設施拉近與年輕人的距離，帶來更好的抗毒效果。

賽馬會禁毒資訊天地佔地約900平方米，是亞大區首個以禁毒為主題的常設資訊及資源中心，在去年得到馬會捐助1,200萬元進行翻新工程。翻新後的場館設有多項互動多媒體設施和裝置，如動感遊戲和顯示毒害的人體影像裝置等，旨在令參觀者加深對吸毒禍害的認識。場館以「破繭而出」為設計主題，象徵蜕變及轉化，希望啟發參觀者轉化生活態度，活得更精彩積極。

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記者：蘇文軒