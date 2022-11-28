復康重生路 神奇女俠與醫者的相遇

「重新站起來」，對復康人士來說，這五個字可說是百般滋味。但對於曾經歷中風，導致半身完全癱瘓和失語症的莫關雁卿（Edith）來說，只要肯踏出第一步，憑着毅力、恆心和抗逆力，想做的大部份都可以做到！二十多年來，她以樂觀的心態克服困難，一步一步走過復康之路，甚至出書分享個人中風經歷，由當初的受助者變成服務者，到成為香港復康會副主席之一，以過來人的身份協助同路人踏上復康之路。

▲ 1999年，東華醫院的職業治療師陪同Edith 到附近的公園散步。

▲ 在復康路上一路走來，Edith沒有放棄，而且積極參予復康活動，2004年更榮獲「傑出殘疾人士獎」。

中風致失語症半身癱瘓

49歲，很多人還在努力打拼，Edith亦不例外，前半生都在IT界努力工作並獲得相當成就的她，就在49歲那年突然出現出血性中風，面對失語症和半身癱瘓雙重打擊，天性樂觀和「不怕死」的她，沒有怨天尤人，反而憑信念積極令自己進步。

「初時我並不覺得是很大的打擊，因為中風後第一年就像沒感情的『呆子』，思緒不清，只會跟着別人的指示生活。後來參加了一個自助組織的活動，聽到一首歌，忽然就哭了起來。那次是我中風後第一次哭，因為那一刻才意識到自己的情況有多嚴重，當時就想到必須要積極改善自己。」

過來人幫助同路人

縱使多努力，經過三年時間，康復情況還是不太理想，幸好豁達的她告訴自己，不一定要完全康復才能重拾新生。「不論復康與否，都應該要有生活的態度！」這是她的信念。憑着不服輸的精神，Edith不單在中風後復康期間修畢了博士學位，還加入義工行列。「在中風後一年多我便認識了香港復康會，當時的我還坐着輪椅。復康會為我們提供訓練班、心理治療班、人際關係班等不同課程，後來又介紹我到病友自助組織，這對我來說幫助很大。」自助組織安排Edith去醫院、其他家庭探訪病友、宿營，讓她慢慢重新融入社會。

沒多久她就以受助者的身份加入香港復康會的委員會，循序漸進，現時除擔任副主席一職外，還是該會無障礙運輸及旅遊委員會的主席，負責復康巴士等項目，希望可以過來人的身份、經歷和經驗，幫助有需要的人。

▲ 2017年出書分享中風後的重新經歷

「我是自2001年起參與復康巴士的電腦化發展，負責開發項目。初時只得88部復康巴士，也沒有電腦部門，我們便由零開始，直到現在，無障礙運輸車隊已有超過250輛巴士和轎車，4個車隊全部已電腦化，並進入下一階段提升。真正是看着『它』成長。」她笑說，愈有難度的事她愈喜歡，因為可以在過程中學習。「有志者事竟成，要自己先有這樣的意願，才可能成功。」憑着有意識地不斷推動自己，踏出第一步是很重要，但同樣重要的是堅持。

抱持樂觀心態 發掘新世界

不論是踏上復康之路，又或是融入社會，對復康人士來說，每一步都猶如千斤重，需要身邊人的支持，才能逐步步向成功。香港復康會執行委員會委員錢平醫生認為，不論是復康者或家人朋友，最關鍵的是心態。

▲ 錢平醫生擔任復康會委員多年，同時為殘疾人士體育作出不少貢獻。

「病人自己和照顧者都要有所盼望，要抱有今天或許不好，但明天定會更好的心態，因為沒有希望，奮鬥的動力也會消失。最重要是保持樂觀積極的心態，相信每日都可以進步。」他給復康者的忠告是，遇到不明白或不懂的事情儘管發問，不要讓自己抱有不必要的擔心。

Edith認為不一定要完全康復才能重拾新生，那怎樣才算是重拾生活，真正復康呢？錢醫生指出，現時復康會提供的復康管理會從體能、心理和融入社會三方面着手，幫助復康者重新掌握人生。「第一是在體能上回到理想的狀態；第二是處理他們日常生活的壓力，例如工作和就業等；第三是重新融入社會和朋友圈，要克服這三方面的挑戰，才算是真正復康。」

三道欄柵，Edith都一一跨過了。

（資料由客戶提供）