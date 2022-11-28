【KKBOX風雲榜】MIRROR11子壓軸型爆登場　多位成員唱《We All Are》感觸落淚

《第四屆KKBOX香港風雲榜》於昨晚（11月27日）假亞洲國際博覽館順利舉行，今屆以「TUNE IN HERE」為題，用樂迷點播次數而衍生出十位年度風雲歌手及年度新人。

本屆十大風雲歌手中除了張敬軒因工作、姜濤受傷以及Dear Jane臨時抱恙未能出席外，其餘8組風雲歌手全數出席。

此外，加上特別嘉賓古巨基、陳蕾、The Hertz及Novel Fergus的驚喜表演，再有風雲大使暨大會主持人Serrini夥拍林家謙雙主持妙語連珠的環節，每一個單位的精彩演出都為本屆風雲榜生色不少。

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教主揭開序幕



本屆首次拿下年度風雲歌手的「教主」盧瀚霆（Anson Lo）為整晚演出揭開序幕，分別以《King Kong》及《Mr. Stranger》兩首人氣跳唱歌曲為全場火速熱身，一眾樂迷尖叫聲不絕。

其後，大會主持 Serrini 及林家謙正式進場，二人提起是次合作主持的源起是兩年前KKBOX香港風雲榜網上版由家謙許願說希望成為風雲榜主持，一開場便連番鬥嘴令觀眾笑聲四起。

當中林家謙笑稱原本得知拍擋為眼大大的「嘉茵」滿心期待，誰不知就像網騙一樣，幽默十足！

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Jer穿透力強

之後下一位年度風雲歌手柳應廷（Jer）接力獻唱，Jer是次帶來很久沒現場演繹的《狂人日記》及《人類群星閃耀時》，以一貫充滿穿透力的聲音，直接打進不少現場樂迷的心。

在唱《人類群星閃耀時》時，Jer更以歌詞「謝謝『你』夠著破夢」送給歌迷，場面十分真摯。

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per se+陳蕾接力登場

今屆經由主辦單位編輯團隊選出，成為年度編輯推薦歌手的per se接力登場，繼續以拿手「音樂說書」的方式及史詩式風格演唱重新編排的《孤獨之塔》及《在生》，令現場不知不覺間進入他們的音樂世界中。

其後per se更分享今年成軍十周年緊張興奮的心情，感謝主辦單位由十年前剛出道已將他們的歌曲放上首頁，形容的確是一支強心針。

而年度風雲歌手之一Dear Jane雖然臨時抱恙未能出席，但「好兄弟」陳蕾突然現身舞台代Dear Jane演唱《到底發生過什麼事》，加上其特色搖滾歌曲《下流社會》，再次掀起全場歡呼聲。

陳蕾其後亦唱出由自己曲詞唱包辦的《熒光》，連唱兩首高難度作品令在場觀眾都直呼陳蕾「好唱得」。被主持問及今次「一個頂四個」的感受，陳蕾直言十分大壓力，但非常多謝Dear Jane邀請成為嘉賓，才有機會上風雲榜的舞台。

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Edan邀古巨基同台演出



呂爵安（Edan）於今屆風雲榜身兼年度風雲歌手以及年度新人，成為首個包攬兩個獎項的歌手。

他甫出場便以青苔為造型的鋼琴自彈自唱《E先生連環不幸事件》，之後更帶來限定四重奏版《小諧星》，但最驚喜莫過於古巨基於最後一首歌現身，二人首度同台Live合唱《飄流教室》，唱畢Edan更送上擁抱，以答謝古Sir的演出。

Edan坦言是次邀得重量級嘉賓古巨基同台演出，全靠古Sir兒子的答應，才能成功令古Sir出山踏上風雲榜台！風雲榜的限定合作舞台又豈止於此，Jer再次出場和The Hertz唱出其樂隊組曲，搖滾音樂一起就「焫」著全場！

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MC首唱演唱會主題曲

另一超人氣年度風雲歌手張天賦（MC）接著登場，唱出成名作《反對無效》，更率先於風雲榜舞台首唱演唱會主題曲《Overkill》，作為答謝樂迷過去一年支持的小禮物。

一輪超落力的勁歌熱舞後，MC氣喘笑稱需要回一回氣，隨即便和新晉rapper Novel Fergus唱出《至尊寶》，可塑性表露無遺，讓樂迷直呼過癮。Novel Fergus亦送上個人單曲《皮外傷》，一解大家的Rap癮。

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Ian首唱新歌

下一位年度風雲歌手陳卓賢（Ian）先是唱出重甜情歌《DWBF》，及後亦帶來最新個人歌曲《地球上的最後一朵花》，此曲亦是Ian第一次現場演唱，滿足眾多樂迷的願望。

驚喜接二連三登場，隊友江𤒹生（AK）突然現身舞台，首度合力唱出《黑之呼吸》，場面既感動又熱血。

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林家謙自彈自唱

身兼大會主持的林家謙，同為本屆年度風雲歌手，即席以鋼琴自彈自唱《神奇的糊塗魔藥》及唱出《doodoodoo》。

除帶來一如以往穩定又治癒的歌聲，演出所散發滿滿的氣質，絕對是百看不厭。

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Serrini讓樂迷找共鳴

作為今屆風雲大使的Serrini，緊接林家謙出場，跟舞蹈員以可愛的舞步唱出《樹仔》及《~旋轉with me*》兩首活潑跳脫的作品。

最後演唱《樹木真美》，繼續以深得樂迷心的搞怪獨特風格唱出生活，讓樂迷找到共鳴。

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MIRROR壓軸出場

最後讓全場引頸以待、壓軸出場的MIRROR，雖然姜濤因腳傷而缺席以致12缺1上陣，但絕對無減氣勢，一口氣帶來《Innerspace》及《Boss》兩首人氣快歌，令全場氣氛推至頂峰。

及後，MIRROR更為樂迷唱出新歌《We All Are》，期間多位成員更因歌詞而感觸落淚，於台上十分感觸的Anson Lo不禁落淚，而邱士縉（Stanley）和楊樂文（Lokman）亦眼濕濕，不少成員都低頭調整心情，相信鏡粉也同樣感受到他們的情緒。

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