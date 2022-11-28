【升中派位】英皇書院12月辦升中簡介會　11月30日截止報名【附報名連結】

▲ 英皇書院將於12月舉辦升中簡介會。（經濟日報資料圖片）

中西區傳統Band 1官立中學英皇書院，是不少家長心儀的中學。該校以英語為主要教學語言，學生在公開試成績優異，2022年中學文憑試（DSE）更有學生成為7科5**狀元。學校為應屆小六學生及其家長舉辦「中一自行收生」簡介會，簡介會將於12月10日舉行，有興趣家長須於11月30日或之前報名。

英皇書院將於12月10日（六）舉辦兩場Zoom中一自行收生簡介會，分別於上午9時至10時及上午10時45分至11時45分舉行，每一節名額300人，以先到先得方式。網上直播以廣東話講解，包括學校簡介、教與學的特色及課外活動、中一自行收生準則及程序，並設有答問時間。

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有興趣的家長須於2022年11月30日或之前填妥報名表格（按此連結），詳情可瀏覽學校通告（按此連結），成功報名的參加者，將於12月6日或之前透過電郵取得Zoom登入編號及密碼。

英皇書院創校於1926年，今年DSE有學生憑4個核心科、會計、化學及經濟全部考獲5**而成為狀元。去年DSE，該校有學生考獲5科5**（包括數學延伸單元一）及兩科5*，以及有學生考獲4科5**（包括數學延伸單元二）、一科5*及一科5。整體透過大學聯招計劃入讀本地學士學位課程學生達78.15%。

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責任編輯：王明芳